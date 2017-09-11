Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109824
ALTIN
146.330
DOLAR
3.3982
STERLİN
4.4824
EURO
4.0829
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri seçiyorlar
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri...
Polisin gözünden kaçmadı: TIR'ın içinde saklı cephane
Polisin gözünden kaçmadı: TIR'ın içinde...
Lisede skandal! Okul müdürü kız öğrencileri taciz ediyor iddiası
Lisede skandal! Okul müdürü kız...
Sokak ortasında vahşet: 'Tartıştık, öldürdüm'
Sokak ortasında vahşet: 'Tartıştık, öldürdüm'
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor İşte Beşiktaş'ın maç programı
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Trabzonspor'un ‘Türk Messi’si Abdülkadir Ömür !

UEFAnın ‘Türk Messi diye tanıttığı Abdülkadir Ömür dün oynanan Gençlerbirliği maçındaki performansıyla büyük beğeni topladı.Ömür en iyi 60 yetenekden biri ..

11 Eylül 2017 Pazartesi 11:09
Trabzonspor'un ‘Türk Messi’si Abdülkadir Ömür !

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi. Yeni transfer Sosa'nın yanı sıra genç oyuncular Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı'nın çok iyi bir performans sergilediği maçta, başkent ekibi ise katı savunması ile ön plana çıktı. Son maçında Göztepe'ye 3-2 kaybeden Fırtına dün de mücadeleye kötü başladı ve ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. İkinci yarıda oyuna Abdülkadir Ömür'ün girmesi kırılma anı oldu. Uğur Demirok'un yerine giren 18 yaşındaki futbolcu, inanılmaz bir performans sergileyerek galibiyetin mimarı oldu.

EN İYİ 60 YETENEK ARASINDA

UEFA'nın 'Türk Messi' ve 'Yeni Hagi' benzetmesi yaptığı ve Guardian'ın en iyi 60 yetenek arasında gösterdiği Abdülkadir, Olcay'a asist yaparak skorun eşitlenmesini sağladı. Fırtına'nın 1999 doğumlu yeteneği, 45 dakikada 4 kilit pasla sahanın lideri oldu, 4 orta, 1 asist ve %89.3 olumlu pas ile müthiş oynadı.

YANAL'DAN ABDÜLKADİR'E: YETENEĞİNİ HERKES BİLİYOR

Abdülkadir Ömür, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından soyunma odasında Ersun Yanal'ın kendisine ne dediğini açıkladı. A Spor'a konuşan 18 yaşındaki futbolcu, "Hocam bana 'Senin yeteneğinin herkes farkında, idmanda nasıl performans gösteriyorsan burada da aynısını yap. Bize katkı sağlayacaksın, elinden geleni yap' dedi. Fiziğim tartışılıyor ama Allah vergisi. Özel çalışıyorum ama boyumdan dolayı eleştiriler alıyorum. Uzamasa da Allah vergisi. Trabzonspor'un 50. yılı en iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Yusuf abi ile birlikteliğimiz altyapıdan geliyor. İkimizde aynı anda forma giyeceğiz. Mutlu olduk. Birbirimize sarılarak belli ettik. Annem babam aradı çok mutlu oldular" dedi.
.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Valbuena tepkisini sosyal medyada gösterdi
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Valbuena tepkisini sosyal medyada gösterdi
Galatasaray taraftarı Selçuk İnan için kampanya başlattı !
Galatasaray taraftarı Selçuk İnan için kampanya başlattı !
Fenerbahçe Volkan Demirel şoku yaşanıyor Sezon sonu yolcu !
Fenerbahçe Volkan Demirel şoku yaşanıyor Sezon sonu yolcu !
La Lİga'da genç yıldızımız Enes Ünal rüzgarı esiyor
La Lİga'da genç yıldızımız Enes Ünal rüzgarı esiyor
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor İşte Beşiktaş'ın maç programı
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor İşte Beşiktaş'ın maç programı
'12 Dev Adam' Avrupa'ya veda etti !
'12 Dev Adam' Avrupa'ya veda etti !
Rıdvan Dilmen Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi
Rıdvan Dilmen Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi
Antalyaspor-Galatasaray maçında Ozan Tufan bombası !
Antalyaspor-Galatasaray maçında Ozan Tufan bombası !
Galatasaray Antalya'da takıldı Antalyaspor 1-1 Galatasaray maç özeti
Galatasaray Antalya'da takıldı Antalyaspor 1-1 Galatasaray maç özeti
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim