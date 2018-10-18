Trabzonspor'un antrenmanında Sosa fırtınası

Tolga SAĞLAM / TRABZON, () -

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. Daha sonra dar alanda oyuna geçildi. Son bölümde ise orta-şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Esteban, Abdülkadir, Uğurcan ve Onazi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Mustafa Akbaş katılmazken Milli takım kamplarından dönen Novak, Kucka, Amiri, Hosseini ve Kamil Ahmet takımdan ayrı çalıştı.

SOSA GOLLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Antrenmanın son bölümünde yapılan orta-şut çalışması sırasında Jose Sosa attığı gollerle dikkat çekti. Son dönemde artan formuyla takımına önemli katkı sağlayan Sosa, antrenmanda kendisine gelen 10 ortanın 7'sini gole çevirerek dikkatleri üzerine çekti ve teknik heyeti de performansıyla memnun etti.

BURAK'TAN 'RODALLEGA' RÖVAŞATASI

Öte yandan orta şut çalışması sırasında Rodallega'nın pasında topu röveşata ile kaleye gönderen Burak Yılmaz'ın bu sırada 'Rodallega' diye bağırması dikkat çekti. Bordo-mavililerde Rodallega Kasımpaşa maçında şık bir röveşata golüne imza atmıştı.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)