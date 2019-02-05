Trabzonspor-Ümraniyespor maçından notlar

Tolga SAĞLAM / TRABZON () - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Ümraniyespor karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçından farklı olarak ilk 11'de 5 farklı isme görev veren Karaman, sakatlıkları bulunan Uğurcan'ın yerine kalede Arda'ya, sol bekte ise Novak'ın yerine Ibanez'e şans tanıdı. Karaman ayrıca Abdulkadir Parmak, Rodallega ve Toure'yi de dinlendirirken, bu oyuncuların yerine Hosseini, Amiri ve Batuhan'ı 11'de sahaya sürdü.

ARDA İLK KEZ 11'DE

Trabzonspor'da ligde oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında Uğurcan'ın sakatlanmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman Ümraniyespor karşısında 18 yaşındaki genç kaleci Arda Akbulut'a forma şansı tanıdı. Daha önce yine bu sezon kupada Sivas Belediyespor ile oynanan karşılaşmanın 72'nci dakikasında oyuna dahil olarak A takım ile ilk maçına çıkan Arda, Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte ise A takımda ilk kez 11'de forma şansı buldu.

ORTA SAHADA AMIRI SURPRİZİ

Bu arada Onazi ile Sosa'nın sakatlanmasının ardından orta sahanın göbeğinde alternatif sorunu yaşayan ve geride kalan haftalarda bu mevkide Abdulkadir Parmak ile Yusuf Yazıcı'ya görev veren teknik direktör Ünal Karaman, Ümraniyespor karşılaşmasında ise burada sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi görevlendirdi. Karaman, Abdulkadir Parmak'ı ise bu maçta kulübede oturtarak Galatasaray maçı öncesi dinlendirdi.

TURGUT UÇAR UNUTULMADI

Trabzonsporlu futbolcular, hafta içerisinde vefat eden bordo-mavili takımın eski futbolcusu Turgut Uçar'ı unutmadı. Futbolcular, karşılaşma öncesi ısınmaya, Turgut Uçar’ın fotoğrafının olduğu ve üzerinde 'seni unutmayacağız' yazılı tişörtlerle çıktı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonsporlu taraftarlar, Ümraniyespor maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Karşılaşmanın hafta içerisinde geç saatte olmasının da etkisiyle Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinin bu maçta önemli bölümünün boş olduğu görülürken, takımlarını desteklemeye gelen taraftarlar ise maç öncesi futbolcuların isimlerini çağırarak moral verdiler. Az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak maçı stadyumdan takip etti.

(FOTOĞRAFLI)