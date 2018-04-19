Trabzonspor, taktik çalıştı

Tolga SAĞLAM / TRABZON,() - TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Cumartesi günü kendi sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Onur ve Castillo yer almadı. Burak ile Onazi’nin ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yapıldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)