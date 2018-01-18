Trabzonspor , sol bekine kavuştu...

Filip Novak’a.Çek sol bek bugün Trabzon’a gelecek 27 yaşındaki yıldız oyuncu için kulübü Midtjylland’a 2 milyon euro bonservis ödenecek. .Trabzonspor uzun süredir transfer etmek istediği Filip Novak’a bugün kavuşuyor.Özellikle Rıza Çalımbay'ın transferini istediği ismin bugün Trabzon'da olması bekleniyor.

Çek sol bek, bordo-mavili ekibin teklifine "Evet" derken, kulübü Midtjylland ile pazarlıklar ödeme planı üzerindeki küçük pürüzler nedeniyle uzadı..

Yıldız oyuncu, Trabzonspor'da büyük başarılar elde etmek ve şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyerek oldukça iddialı mesajlar verdi..