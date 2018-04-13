Trabzonspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON,()

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını bugün 15.00’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından beşe iki top ve taktik çalışması yapıldı. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi ile Batuhan’ın katılmadığı, Esteban’ın ise takımdan ayrı düz koşu yaptığı belirtildi.

Bordo-mavili ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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-Antrenmandan görüntüler

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