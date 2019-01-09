Trabzonspor, MTK Budapeşte ile hazırlık maçı oynayacak

TRABZON, () - Sezonun ikinci yarısına Antalya’da yaptığı kamp çalışmalarıyla hazırlanan Trabzonspor, cuma günü Macaristan’ın MTK Budapeşte takımı ile hazırlık maçı oynayacak.

Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden ADO Den Haag’ı 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, devre arası kamp çalışmaları kapsamında ikinci hazırlık maçında 11 Ocak Cuma günü Macaristan’ın MTK Budapeşte takımı ile karşılaşacak. Miracle Futbol Tesisleri’nde oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak.

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