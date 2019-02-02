Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 1-0

Tolga SAĞLAM / TRABZON ()

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Samet Çiçek (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xxx) - Kamil Ahmet (xxx), Hüseyin (xxx), Toure (xxx), Novak (xx) (Dk. 57 Ibanez x), Abdulkadir Parmak (xxx) (Dk. 90+2 Hosseini), Yusuf Yazıcı (xxx), Abdülkadir Ömür (xx) (Dk. 84 Amiri x), Ekuban (xxx), Nwakaeme (xxx), Rodallega (xxx)

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay (xxx) - Kitsiou (xx), Yalçın (xx), Alihan (xx), Pinto (xx), Moke (xx) (Dk. 74 Faty x), Sedat (xx), Moulin (xx) (Dk. 82 Aydın x), Boyd (xx), Orgil (xx), İlhan (xx) (Dk. 57 Sacko)

GOL: Dk. 6 Rodallega (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin, Ekuban, Nwakaeme, Uğurcan (Trabzonspor) - Moke, Sedat, Pinto (MKE Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligin ikinci yarısında oynadığı üçüncü maçında ilk galibiyetini alan bordo mavililer, puanını 33'e yükseltti. Üst üste 9'uncu maçından da galibiyet çıkaramayan Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

6'ncı dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında altıpasın gerisinde topla buluşan Rodallega, rakiplerini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

8'inci dakikada Boyd'un ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.

11'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf Yazıcı'nın penaltı noktası üzerine ortasına iyi hareketlenen Toure, ayağının içiyle vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

23'üncü dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rodallega, meşin yuvarlağı soluna çekip vuruşunu yaptı ancak kaleci Altay topu kontrol etmeyi başardı.

45+1'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Boyd'un penaltı noktası üzerine ortasında Yalçın'a çarpan top kaleye yöneldi ancak Uğurcan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

47'nci dakikada Ekuban'ın topuk pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega altıpasın gerisinden vuruşunu yaptı ancak Altay topu kontrol etti.

49'uncu dakikada Rodallega'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

66'ncı dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Hugo Rodallega, ceza alanı içinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarıya çıktı.

83'üncü dakikada Aydın Karabulut'un pasında ceza alanı sağ çaprazında Sacko'nun şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Orgil, Aydın Karabulut'a çıkardı. Onun şutunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı.

Karşılaşma 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

NOVAK DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Novak, karşılaşmanın 55'inci dakikasında savunmadan topu uzaklaştırırken yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyeceğini kenara iletti. Novak, 57'nci dakikada ise yerini Ibanez'e bıraktı.

(FOTOĞRAFLI)