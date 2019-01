Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 2-4

Tolga SAĞLAM/TRABZON () -

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xx) - Pereira (x)(Dk. 44 Abdulkadir Parmak xx), Hüseyin (x), Toure (x), Novak (x), Kamil Ahmet (x), Yusuf (xxx), Abdülkadir Ömür (x), Ekuban (xxx), Nwakaeme (xxx), Rodallega (x)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xxx) - Caiçara (xxx), Mahmut (xxx), Epureanu (xxx), Clichy (xxx), İrfan Can (xxx), Emre (xxx), Visca (xxx), Mossoro (xx)(Dk. 66 Soner x), Arda (xx)(Dk. 71 Elia x), Robinho (xxx)(Dk. 90+1 Napoleoni (?)

GOLLER: Dk. 32 İrfan Can, Dk. 42 Clichy, Dk. 48 Ekuban (K.K), Dk. 86 Visca (Medipol Başakşehir) - Dk. 49 Ekuban, Dk. 80 Yusuf (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Pereira, Ekuban, Yusuf (Trabzonspor) - İrfan Can, Arda (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir’e 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçla konuk ekip ligde iki maç aradan sonra kazanarak liderliğini sürdürdü, Trabzonspor'un ise zirveyle arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.

8'inci dakikada sol kanattan Novak'ın ceza sahasına ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Rodallega kafayla vuruşunu yaptı ancak Mert topu kontrol etmeyi başardı.

17'nci dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

18'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf'un ortasına arka direkte iyi hareketlenen Novak'ın şutunda top üstten auta gitti.

24'üncü dakikada sağ kanattan Visca'nın yerden ortasında Robinho altıpasın üzerinden gelişine ayağının içiyle topu kaleye gönderdi ancak Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

25'inci dakikada Yusuf Yazıcı rakiplerinden topu kurtardıktan sonra ceza sahası çizgisinin gerisinden şutunu çekti ancak Mert meşin yuvarlağı kontrol etti.

32'nci dakikada Arda'nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan İrfan Can'ın gelişine kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

42'nci dakikada Robinho'nun pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Clichy, kaleci Uğurcan Çakır'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

48'nci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Emre ortaladı. Altıpasta Ekuban'a çarpan top ağlara gitti: 0-3

49'uncu dakikada Ekuban baskıyla Mahmut'tan kazandığı topla ceza sahası içerisine girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

54'üncü dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Mert kornere çelmeyi başardı.

62'nci dakikada Yusuf'un topuk pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ekuban'ın kaleye gönderdiği şutu Mert kontrol etti.

74'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf'un ortasını ön direkten Hüseyin kafayla aşırttı, altıpas üzerinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda Mert meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

80'inci dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası çizgisinin gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta Mert'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-3.

86'ncı dakikada Soner'in şutunda Uğurcan'ın ellerinden seken Visca'nın önünde kaldı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-4.

Karşılaşma 4-2 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle sonuçlandı.

PEREIRA DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'da sağ bek oyuncusu Joao Pereira 44'üncü dakikada ceza sahası içerisinde kendini yere bıraktı. Sol ayağını tutan Pereira, yapılan kontrollerin ardından oyuna devam edemedi ve sedye ile birlikte sahayı terk etti. Portekizli oyuncunun yerine Abdulkadir Parmak oyuna dahil oldu.

TARAFTARLAR FUTBOLCULARA MORAL VERDİ

Karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu taraftarlar bordo-mavili futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi.

(FOTOĞRAFLI)