Trabzonspor, ligin ilk yarısında evinde güldü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, 17 haftalık bölümde evinde oynadığı maçlarda daha çok puan topladı, daha çok gol attı ve kalesinde daha az gol gördü.

Bordo-mavililer, Süper Lig’in ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçlara göre topladığı puan, attığı ve yediği gol bakımından iç sahada daha iyi bir performans sergiledi. İlk 17 haftalık bölümde deplasmanda oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 3’er beraberlik ve mağlubiyet alarak 9 puan hanesine yazdırabilen Trabzonspor, iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve sadece bir kez mağlup oldu. Bordo-mavililer buna karşılık iç sahada 20 puanı hanesine yazdırarak toplamda elde ettiği 29 puanının büyük bölümünü evinde kazandı.

EVİNDE ÇOK ATIP, AZ YEDİ

Bordo-mavililer, attığı ve yediği gol bakımından da deplasmana göre iç sahada daha iyi bir performans ortaya koydu. 17 haftalık periyotta toplamda 32 gol atıp 22 gol yiyen Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 8 maçta attığı 10 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü. Bordo-mavili takım iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada ise 22 gol atıp 8 gol yiyerek bu alanda da iç sahada daha iyi bir performans sergiledi.

5-0’LIK MALATYA MAĞLUBİYETİ, GİDİŞATI DEĞİŞTİRDİ

Bu arada Trabzonspor’da ligin 12’nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor maçında alınan 5-0’lık mağlubiyet, takımın gidişatını değiştirdi. Söz konusu 12 haftalık bölümde 4’er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 16 puanla haftayı 10’uncu sırada tamamlayan bordo-mavililer, sonraki 5 haftada yükselişe geçti. Trabzonspor, 12’nci haftadaki 5-0’lık farklı mağlubiyetin ardından çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, bu dönemde topladığı 13 puanla puanını 29’a yükselterek devreyi de ikinci sırada tamamladı. Ayrıca bordo-mavililer ligde son 5 haftada 13 gol kaydederken, kalesinde ise 4 gol gördü.

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