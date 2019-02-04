Trabzonspor, kupada avantaj arıyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON,()-

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın sahasında ağırlayacağı Ümraniyespor karşısından galip ayrılarak ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

2018-19 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefleyen ve 5 sezon sonra kupada çeyrek finale kadar yükselebilen bordo-mavililer, yarın sahasında konuk edeceği Spor Toto 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor'u mağlup ederek çeyrek final ikinci maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi planlıyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

İLK 11'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Bordo-mavililerde bu maçta sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Novak ve Uğurcan forma giyemeyecek. Ligde son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında Novak ile Uğurcan'ın da sakatlanmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman bu maçta kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. Karaman'ın son maçta sakatlanan Uğurcan'ın yerine Arda, Novak'ın yerine ise Ibanez'e görev vereceği öğrenildi. Karaman'ın, Toure ile Nwakaeme'yi de bu maçta dinlendirerek bu oyuncuların yerine Hosseini ile Amiri'ye forma vermesi bekleniyor. Ayrıca sakatlığının ardından topla çalışmalara başlayan Sosa'nın da yapılacak son kontrollere göre maç kadrosuna alınabileceği belirtildi.

TRABZONSPOR'UN ÜMRANİYESPOR MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Arda- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Yusuf, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Amiri- Rodallega

SAKAT: Onazi, Pereira, Novak, Uğurcan.

CEZALI: Yok

(FOTOĞRAFLI)