Trabzonspor Kulübü, Bağımsız Denetim Şirketinin raporlarını açıkladı

TRABZON, () -

Trabzonspor Kulübü, bir süredir incelemelerde bulunan Bağımsız Denetim Şirketinin, bir önceki Yönetim Kurulu’nun, hukuki ve mali yönden incelemesini tamamlayarak rapor haline getirdiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Bağımsız Denetim Şirketi’nin raporda Özer Hurmacı, Ersun Yanal ve Aykut Demir’in sözleşmelerinin haksız fesih edilmesinden dolayı kendilerine ödenen ücretler ile futbolcu Mehmet Ekici’nin teklif edilen bonservis bedeline rağmen satılmayarak kadro dışı bırakılması karşılığında oluşan zararın, bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmesi ve öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmesi gerektiği belirtildi. Raporda, dönemin başkanı Muharrem Usta’nın kulübe Türk Lirası olarak alacak şeklinde gönderdiği paraların 25 milyon 151 bin 148 TL’lik kısmını Yönetim Kurulu veya Genel Kurul kararı olmaksızın EURO’ya çevirerek geri aldığı ve bu şekilde kulübü kur farkından (3 milyon 242 bin 591 TL) zarara uğrattığı tespit edildi. Trabzon Basketbol Kulübü Derneği’ne gönderilen toplam tutarların dönemin Yönetim Kurulu Başkanı’nın tasarrufu olduğunun kaydedildiği raporda, bu işlemlerde alacaklının Trabzonspor Kulübü değil, ilgili dönemin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ifade edildi. Bu tutarların, muhasebe kayıtlarında düzeltilerek öncelikle bir önceki dönem yönetim kuruluna rücu edilmesi ve kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmesi gerektiği vurgulandı.

Kulüpten açıklanan rapordaki detaylar şu şekilde:

Futbolcu Özer Hurmacı’nın sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirilme imkânı varken bu protokol işleme konulmamıştır. (Özer Hurmacı karşılıklı sona erdirme protokolünü imzalamış, içerdeki 350 bin TL’lik alacağını da bırakarak ayrılmak istemiştir. Ancak bu protokol dönemin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanmamıştır.) Özer Hurmacı’nın sözleşmesinin haksız feshi neticesinde kulübün maruz kaldığı ve futbolcuya ödediği toplam 5 milyon 350 bin 803,38 TL’lik tutar, kulübün ödeme yaptığı tarihten başlayarak tahsili tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmelidir ve öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmelidir.

Aykut Demir ile olan sözleşmenin tek taraflı haksız fesihle sona erdirilmesi nedeniyle kulübün maruz kaldığı ve ödediği toplam 724 bin 480,92 Euro ve faizi, 155 bin 22,08 TL nispi başvuru ücreti ve bin 980 TL’lik avukatlık ücreti bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmelidir ve öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmelidir.

Kazım Ersun Yanal ile olan sözleşmenin tek taraflı haksız fesihle sona erdirilmesi nedeniyle kulübün maruz kaldığı ve ödediği toplam 1 milyon 065 bin Euro fesih tazminatı ve faizi, 38 bin 850 Euro’luk nispi başvuru ücreti, 3 bin 120 TL’lik hakem ücreti ve bin 980 TL’lik avukat ücreti bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmelidir ve öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmelidir.

Futbolcu Mehmet Ekici’nin, 2016-2017 sezonunun devre arasında Fenerbahçe A.Ş’nin resmi olarak teklif ettiği bonservis bedeli 2 milyon Euro karşılığında satışı yapılmamıştır. Futbolcu yarım sezon kadro dışı bırakılarak altyapıya gönderilmiştir. Futbolcuya ödenen 2 milyon 592 bin 898,24 TL tutarındaki ücreti ve mahrum kalınan 2 milyon Euro’luk bonservis bedeli bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmelidir ve öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmelidir.

Trabzonspor Kulübü ile hiçbir şekilde organik bağı bulunmayan Trabzon Basketbol Kulübü Derneği’ne gönderilen toplam 9 milyon 038 bin 508,24 TL ve 275 bin 400 USD’lik tutarlar dönemin Yönetim Kurulu Başkanı’nın tasarrufudur. Bu işlemlerde alacaklı Trabzonspor Kulübü değil, ilgili dönemin Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Haliyle söz konusu muhasebe kayıtlarının bu şekilde düzeltilmesi gerekmektedir.

Dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta’nın 16 Aralık 2015-03 Ağustos 2017 tarihleri arasındaki muhtelif zamanlarda kulübe 37 milyon 634 bin 132,60 TL tutarında borç vermiştir. Kulüp tarafından bu alacaklar yine muhtelif zamanlarda dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta’ya geri ödenmiştir. Ancak 3 Ağustos 2017 tarihinde herhangi bir Yönetim Kurulu ya da Genel Kurul kararı olmaksızın tek başına Muharrem Usta’nın talebi ile alacaklarının 25 milyon 151 bin 148 TL’lik kısmı döviz kuruna göre Euro’ya çevrilerek kendisine geri ödenmiş, kulüp bu şekilde zarara uğratılarak borcu da yükseltilmiştir. (Euro kurundan kulüp zararı: 3 milyon 242 bin 591 TL) Muharrem Usta’nın Türk Lirası olarak verdiği borçları Euro kuru üzerinden tahsil etmesiyle ilgili muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi aradaki zararın kendisinden karşılanarak muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi gerekmektedir.

“ZARAR DÖNEMİN YÖNETİM KURULU BAŞKANINA RÜCU EDİLMEDİ”

Raporun sonuç bölümünde ise şu görüşlere yer verildi:

Tüzük ve Yönetim Kurulu’nun kendi arasındaki iş bölümü ve temsil yetkileri dikkate alındığında, yukarıda yer alan alacakların rücu edilecek yönetim kurulu başkan ve / veya üyelerinin müşterek müteselsil sorumluluk hususu da dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Sorumluluk izafe edilecek yönetim kurulu başkan veya üyelerinin tespitinde tüzüğün 41’inci maddesi, 09.12.2015 tarih ve 58 sayılı kulübü temsile yönelik yönetim kurulu esas alınmalıdır.

Birden fazla sorumlunun olabileceği durumlarda sorumluların müşterek müteselsil mesuliyeti kapsamında işlem yapılabileceği gibi öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmelidir. Yönetim Kurulu kararı ve Genel Kurul onayı olmadığı sürece kulübün TL cinsi borcunun, kur riski nedeniyle borcu arttırma riski taşıyan başka bir para birimine dönüştürülmesi mümkün değildir. Anılan TL cinsi borcun yine TL olarak takip edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde Trabzonspor Kulübü Ersun Yanal, Özer Hurmacı ve Aykut Demir’in haksız fesihleriyle birlikte Mehmet Ekici’den 8 milyon 104 bin 023,7 TL ve 3 milyon 828 bin 330,92 EURO olmak üzere toplamda 35 milyon 859 bin 442,87 TL zarara uğratılmıştır. Bu zararlar, bir önceki yönetim kuruluna rücu edilmeli ve öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup yoluna gidilmelidir.

Trabzon Basketbol Derneği’ne gönderilen 9 milyon 038 bin 508,92 TL ve 275 bin 400 USD kulübün alacak kayıtlarından silinerek ilgili dönemin Yönetim Kurulu Başkanı’nın alacağı olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Bu düzeltmenin ardından Trabzon Basketbol Derneği’ne gönderilen alacakların toplamı; öncelikle kulüpten alacağı olanların alacağından mahsup edilmelidir!

Euro cinsinden tahsil edilen alacağın muhasebe kayıtlarında TL şeklinde düzeltilmesi, kur farkından dolayı oluşan 3 milyon 242 bin 591 TL’lik zararın da dönemin Yönetim Kurulu Başkanı’na rücu edilmesi gerekmektedir.