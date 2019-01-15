Trabzonspor, Kucka transferinden kazandığı parayı açıkladı

TRABZON () - Trabzonspor, Juraj Kucka'nın transferi konusunda Parma ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İtalyan ekibin bordo mavili kulübe sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon 998 bin Euro ödeyeceği açıklandı.

Trabzonspor Kulübü tarafından KAP'a yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Juraj Kucka'nın, Parma kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Parma kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 4.760.000.-EUR ve ayrıca 238.000.-EUR tutarındaki FIFA dayanışma katkısını ödeyecektir.

Bununla birlikte, Juraj Kucka ile şirketimiz arasında yapılan fesih sözleşmesi uyarınca, oyuncunun sözleşme sonuna kadar tahakkuk edecek olan toplam 4.875.000.-EUR tutarındaki alacağına karşılık, 3.375.000.-EUR ödenmesine, oyuncu ile kulübümüz arasındaki imaj hakkı sözleşmesinin bedelsiz olarak sonlandırılmasına, mevcut tahakkuk emiş olan alacaklarının 01.11.2019 tarihinden başlayarak üç taksitte ödenmesine ve yapılan bu transfer dolayısıyla Karol Csonto' ya 200.000.-EUR hizmet bedeli ödenmesine karar verilmiştir."