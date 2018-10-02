Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM / TRABZON () - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8’inci haftasında deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 16.30'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman pas çalışmaları ile başlarken, ardından da kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı.

Antrenmana izinli olan Onazi ile hasta olan Hasan Batuhan katılmadı, Burak Yılmaz salonda, Ibanez ile Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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