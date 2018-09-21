Trabzonspor, Göztepe maçıyla çıkış arıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON,() -

Spor Toto Süper Lig’in 6’ncı haftasında yarın sahasında Göztepe’yi konuk edecek Trabzonspor, bu maçı kazanarak üst sıralara doğru yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Geride kalan haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığı mağlubiyetle 4’üncülük fırsatını kaçıran Trabzonspor, yarın sahasında Göztepe’yi ağırlayacak. Zirve yarışına tutunmak isteyen bordo-mavililer, bu maçı kazanarak üst sıralara doğru yükselişe geçmeyi hedefliyor. Saat 19.00’de Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Süper Lig’de son iki maçta da sakatlıklar dışında ilk 11’inde değişiklik yapmayan Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman’ın, Göztepe karşılaşmasına da son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11’iyle çıkması bekleniyor. Bordo-mavililerde bir süredir takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz’ın da Göztepemaçıyla birlikte takıma dönebileceği ve 21 kişilik kadroda yer alabileceği öğrenildi.

GÖZTEPE İLE 21’İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 21’inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 20 maçta Trabzonspor’un 8, Göztepe’nin 3 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 28 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

TRABZONSPOR’UN GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Toure, Mustafa, Novak- Onazi, Sosa- Olcay, Yusuf, Nwakaeme- Rodallega

SAKAT: Kamil Ahmet, Hosseini

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 20 TL​​, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ​35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok ​ 240 TL, Platinum B Blok ​ ​ 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

(FOTOĞRAFLI)