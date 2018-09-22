Trabzonspor-Göztepe maçından notlar

Tolga SAĞLAM / TRABZON, ()

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 6'ncı haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

KARAMAN HÜCUM HATTINI DEĞİŞTİRDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin 5'inci haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Göztepe maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Karaman, Aytemiz Alanyaspor maçı 11'inden farklı olarak Nwakaeme'nin yerine Vahid Amiri, Olcay Şahan'ın yerine Abdülkadir Ömür, Hugo Rodallega'nın yerine de Burak Yılmaz'a şans tanıdı. Sakatlığı bulunan Majid Hosseini, Luis Ibanez ile Kamil Ahmet Çörekçi ise kadroda yer almadı.

AMİRİ İLK KEZ

Trabzonspor'un 2018-19 sezonu öncesi kadrosuna kattığı İranlı futbolcu Vahid Amiri, bordo-mavili forma ile ilk kez Göztepe karşılaşmasıyla ilk 11'de sahaya çıktı. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk 3 haftasında görev yapamayan Amiri, son iki maçın son bölümlerinde oyuna dahil olmuştu.

BURAK YILMAZ 3 MAÇ SONRA KADRODA

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Burak Yılmaz, sakatlığının ardından üç maç aradan sonra Göztepe karşılaşmasıyla kadrodaki yerini aldı. Bu sezon sadece Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Trabzon'da oynana Demir Grup Sivasspor mücadelesinde sonradan oyuna giren ve 26 dakika görev yapan Burak, 3 maç sonra takıma geri döndü ve ilk 11'de de forma şansı buldu.

AĞAOĞLU GÜNÜ MAÇ İZLEYEREK GEÇİRDİ

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor-Göztepe arasında oynanan U21 maçını izledi. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan 6'ncı hafta mücadelesi 3-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Ardından Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda 3'üncü Lig'de mücadele eden pilot takım 1461 Trabzon'un Ankara Adliyespor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı takip eden Ağaoğlu, daha sonra Medical Park Stadı'na geldi.

TARAFTARLAR BEKLENEN İLGİYİ GÖSTERMEDİ

Trabzonspor’un sahasında Göztepe'yi ağırladığı karşılaşmaya taraftarlar beklenen ilgiyi göstermedi. Hafta içerisinde kulüpten bu maç için yapılan çağrılara rağmen tribünlerin önemli bir kısmının boş olduğu görüldü. Maçı izlemeye gelen bordo-mavili taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolculara moral verdiler. Bir grup konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarını yalnız bırakmadılar.

GERİ DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

Bu arada Trabzonspor ile Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfınca (TÜKÇEV), 'atıklar torbaya, goller kaleye' sloganı ile geri dönüşüm seferberliği başlatıldı. Atıkların geri kazanımı sayesinde doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu ile ekonomiye katkı sağlanması, gelecek nesillere sürdürülebilir ve daha temiz bir çevre bırakılabilmesi hedefiyle başlatılan bu proje kapsamında Göztepe maçı öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'na gelen taraftarlara atık torbaları dağıtıldı.

(FOTOĞRAFLI)