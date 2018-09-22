Trabzonspor-Göztepe: 1-2

Tolga SAĞLAM/TRABZON,()

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Erdem Bayık (xx)

TRABZONSPOR: Onur (x)- Pereira (xx), Toure (xx), Mustafa (x), Novak (x)- Onazi (x)(Dk.83 Olcay x), Sosa (xx)- Abdülkadir Ömür (xx), Yusuf (x)(Dk.74 Nwakaeme x), Amiri (x)(Dk.46 Rodallega xx)- Burak (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxx)- Gassama (xxx), Wallace Reis (xxx), Titi (xxx), Traore (xxx)- Borges (xxx), Alpaslan (xxx)- Castro (xxx), Halil (xxx)(Dk.76 Tayfur x), Yasin (xxxx)(Dk.86 Gouffran)- Jerome (xx)(Dk.62 Deniz x)

GOLLER: Dk.8 ve 28 Yasin (Göztepe), Dk.66 Burak Yılmaz (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Amiri, Yusuf (Trabzonspor), Traore, Borges, Titi, Tayfur (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8'inci ve 28'inci dakikalarda Yasin kaydederken, Trabzonspor'un tek golü 66'ncı dakikada Burak Yılmaz'dan geldi. Trabzonspor bu sonuçla bu sezon evindeki ilk mağlubiyetini alarak 7 puanda kalırken, deplasmanda ilk galibiyetini alan Göztepe ise puanını 9'a yükseltti.

8'inci dakikada Castro ceza sahası sağ çaprazında rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu kaleye paralel bir şekilde altıpasın içerisine gönderdi, arka direkte boş pozisyondaki Yasin rahat bir şekilde topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

28'inci dakikada sağ kanattan Halil'in ceza sahasına ortasını Yasin penaltı noktasından gelişine sol ayağıyla kaleye gönderdi, Onur Kıvrak'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

42'nci dakikada Amiri'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Burak bekletmeden içeriye orta yapmak isterken gönderdiği pasta meşin yuvarlak savunmada Titi'nin eline çarptı. Hakem Hüseyin Göçek'in penaltı kararı sonrası topun başına geçen Burak Yılmaz'ın köşeye gönderdiği topu Beto kurtarmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

50'nci dakikada Ogenyi Onazi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda, savunmadan seken topa hareketlenen Burak Yılmaz'ın altıpas önünde yaptığı vuruşta Beto topu uzaklaştırmayı başardı.

52'nci dakikada Rodallega'nın topuk pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün bekletmeden kaleye gönderdiği şutta Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.

66'ncı dakikada Abdülkadir'in içeri gönderdiği pasa hareketlenen Burak Yılmaz topun gelişine yaptığı vuruşta topu ağlarla buluştu. Hakem Hüseyin Göçek Var'a başvurarak golü verdi: 1-2.

90+3'üncü dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Burak Yılmaz kafayla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

90+5'inci dakikada Nwakaeme'nin penaltı noktasına havadan gönderdiği topu Burak Yılmaz indirdi, Rodallega yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Hüseyin Göçek, Burak Yılmaz'ın topa elle müdahalede bulunduğunu VAR yardımıyla tespit ederek golü iptal etti.

Karşılaşma 2-1 Göztepe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

YUSUF CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da Göztepe maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunan Yusuf Yazıcı, karşılaşmanın 73'üncü dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

FOTOĞRAFLI