Galeriler Videolar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109743
ALTIN
147.664
DOLAR
3.4099
STERLİN
4.4602
EURO
4.0883
Kalıntısı bile yetti, FETÖ'den hüküm giydi!
Kalıntısı bile yetti, FETÖ'den hüküm...
İnsanlığın eli kolu bağlı: Arakan'da çoğu çocuk onlarca insan boğuldu
İnsanlığın eli kolu bağlı: Arakan'da...
CHP Milletvekili Özkan, Selahattin Demirtaş'ın mektubunu paylaştı
CHP Milletvekili Özkan, Selahattin Demirtaş'ın...
Yaz bitti sanmayın, kavurucu sıcaklar geliyor!
Yaz bitti sanmayın, kavurucu sıcaklar...
Moda dünyasında artık 34 bedene yer yok
Moda dünyasında artık 34 bedene...

Trabzonspor genç yıldız Kaan Ayhan için harekete geçti !

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Trabzonspor gözünü genç yıldız Kaan Ayhan'a dikti.Kaan en son Hırvatistan maçındaki performansıyla göz doldurmuştu.

07 Eylül 2017 Perşembe 13:51
Trabzonspor genç yıldız Kaan Ayhan için harekete geçti !

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, son olarak Marsilya'nın 31 yaşındaki savunma oyuncusu Hubocan'ı renklerine bağladı.Lig yarışında zengin bir kadroya sahip olmak isteyen Bordo Mavililer, rotayı son olarak Milli bir oyuncuya çevirdi.

A Milli Takım'ın son maçlarında oynadığı futbolla beğeni toplayan Kaan Ayhan, Fırtına'nın radarına girdi. Özellikle Hırvatistan maçındaki performansıyla taraflı tarafsız herkesten övgü alan Kaan, Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf forması giyiyor.

Trabzonspor, Kaan'a yıllık 1 milyon Euro teklif edecek. Oyuncu bu teklifi kabul ederse, Alman ekibine de bir teklif götürülecek.

22 yaşındaki futbolcu orta alan ve savunmada her bölgede görev yapabiliyor.
.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Fernando Muslera'nın yedeğini buldu !
Galatasaray Fernando Muslera'nın yedeğini buldu !
Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi !
Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi !
Barcelona'dan Arda Turan açıklaması Arda Turan sakatlandı !
Barcelona'dan Arda Turan açıklaması Arda Turan sakatlandı !
Fenerbahçe'de transferde hareketli saatlar yaşanıyor Tam 10 milyon euro !
Fenerbahçe'de transferde hareketli saatlar yaşanıyor Tam 10 milyon euro !
Bursaspor teknik direktörü Le Guen'den Volkan Şen açıklaması !
Bursaspor teknik direktörü Le Guen'den Volkan Şen açıklaması !
David Silva Fenerbahçe'de !
David Silva Fenerbahçe'de !
Volkan Şen Trabzonspor'da
Volkan Şen Trabzonspor'da
Fenerbahçe'nin istediği yıldız Göztepe ile anlaştı !
Fenerbahçe'nin istediği yıldız Göztepe ile anlaştı !
Galatasaray'a ağır fatura ! Tam 8 milyon euro
Galatasaray'a ağır fatura ! Tam 8 milyon euro
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim