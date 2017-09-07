Trabzonspor genç yıldız Kaan Ayhan için harekete geçti !

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, son olarak Marsilya'nın 31 yaşındaki savunma oyuncusu Hubocan'ı renklerine bağladı.Lig yarışında zengin bir kadroya sahip olmak isteyen Bordo Mavililer, rotayı son olarak Milli bir oyuncuya çevirdi.

A Milli Takım'ın son maçlarında oynadığı futbolla beğeni toplayan Kaan Ayhan, Fırtına'nın radarına girdi. Özellikle Hırvatistan maçındaki performansıyla taraflı tarafsız herkesten övgü alan Kaan, Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf forması giyiyor.

Trabzonspor, Kaan'a yıllık 1 milyon Euro teklif edecek. Oyuncu bu teklifi kabul ederse, Alman ekibine de bir teklif götürülecek.

22 yaşındaki futbolcu orta alan ve savunmada her bölgede görev yapabiliyor.

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