Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın son durumu!

Süper Lig'de Trabzonspor'un haftalardır süren yükselişi ve Fenerbahçe'nin de son maçta evinde Göztepe'ye 1-0 yenilmesinin ardından ligin zirvesindeki yarış kızıştı. Ligde 25 maçın ardından 54 puanla zirveye yerleşen Galatasaray'ı, 51 puanlı Fenerbahçe ile maç eksiği bulunan 51 puanlı Beşiktaş takip ediyor. Süper Lig'in ilk 8 maçında sadece 6 puan alan Trabzonspor ise, Abdullah Avcı yönetiminde adeta küllerinden doğdu. 17 maçta 42 puan toplayan Trabzonspor, 48 puana ulaştı ve şampiyonluk yarışına dahil oldu. Rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe ise bu maçta yara almak istemiyor.

İki takımın son durumu!

Avcı yönetiminde çıktığı 17 Süper Lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor yeniden şampiyonluk yarışına girdi. Ligdeki son 7 maçını kazanan bordo mavililer, pazar güü sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe'yi yenerek puanları eşitlemek istiyor. Ligdeki son maçında Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe'ye 1-0 yenilen Fenerbahçe ise zorlu Trabzonspor deplasmanından puan çıkararak zirveyle arasındaki farkın açılmasını engeelemek istiyor. Kritik Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 28 Şubat Pazar günü 19:00’da başlayacağı ve BeinSports HD1'den naklen ekranlara geleceği ifade edildi. Trabzon Medical Park Arena'da oynanacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı ifade edildi.

Her iki takımdaki eksikler

Öte yandan Abdullah Avcı'nın özel isteğiyle bu maç için futbolculara özel primin verilmeyeceği kaydedildi, bütün maçların aynı önemde olduğu ifade edildi. Trabzonspor'da önceki hafta cezalı olduğu için oynayamayan Nwakaeme ile koronavirüs testi negatif çıkan kaleci Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe maçında görev alacağı kaydedildi. Yeniden test yapılacak Marlon, Hosseini, Baker ile Erce Kardeşler'in kardoya alınması bekleniyor. Abdülkabir Ömür ve Abdülkadir Parmak'ın da sakatlıkları nedeniyle maçta görev alamayacağı aktarıldı. Fenerbahçe'de ise sakatlıkları süren Perotti, Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar bu maçta görev alamayacak. Caner Erkin, Valencia, Tisserand ve Mert Hakan Yandaş'ın kart sınırında olduğu kaydedildi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'i!

Trabzonspor : Uğurcan, Hüseyin, Marlon, Hugo, Edgar Ie, Baker, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Uğurcan, Hüseyin, Marlon, Hugo, Edgar Ie, Baker, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam



Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 12:15