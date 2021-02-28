Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Muhtemel 11’ler, Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda, Hakem Kim?

Süper Lig'in 27. Haftasının en kritik maçlarından biri olan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması Trabzon’da gerçekleşecek. Son 10 maçta hiç kaybetmeyen Trabzonspor, Fenerbahçe’yi kendi sahasında ağırlayacak. Abdullah Avcı’nın yönettiği Trabzonspor, bu maçı kazanırsa bir numaralı rakibi Fenerbahçe ile puanlarını eşitleyecek.

Erol Bulut’un yönetiminde olan Fenerbahçe ise Galatasaray ve Göztepe mağlubiyetlerinden aldığı yaraları Trabzon maçını kazanarak iyileştirmek istiyor. İşte futbolseverler tarafından merak edilen “Trabzonspor - Fenerbahçe (TS-FB) maçının muhtemel 11’ler kimler, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının cevapları…

Trabzonspor son 10 maçtır hiç kaybetmemiş ve 7 maçı galibiyetle sonlandırmasının yanı sıra kendi evinde yaptığı son 4 maçı kazanmış ve 12 puan elde etmişti. Bunun sonucunda 48 puanla 4. Sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 9 maçlık yenilmezlik serisini Galatasaray’a ve Göztepe’ye kaybetmişti. Deplasmanda oynadığı son 5 maçın 4’ünü kazanmış ve sadece 1 beraberlik almıştı. Bunun sonucunda 51 puanla ligin 3.sırasında yer alıyor.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemliğini Yaşar Kemal Uğurlu yapacak. Maç saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.

Trabzonspor’un muhtemel 11’inde Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet, Flavio, Berat, Ekuban, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin muhtemel ilk 11’inde de Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Valencia (Samuel), Pelkas, Mesut Özil, Thiam’ın yer alması bekleniyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi negatif çıkan oyuncularla birlikte sakatlığı geçen Abdulkadir Parmak maça çıkabilecek. Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen sakatlıkları nedeniyle sahada ne yazık ki forma giyemeyecek. Trabzonspor’un stoperleri Edgar Ie ve Vitor Hugo ile orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sarı kart görmeleri durumunda ceza alacaklar.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER

Luiz Gustavo, Can Kahveci ve kadro dışı kalan Caner Erkin Fenerbahçe-Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Uzun bir süredir sakat olan Arjantinli oyuncu Diego Perotti de maça çıkamayacak. Maç öncesi yapılan son antrenmanla birlikte, ağrıları bulunan Mbwana Samatta, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz’in durumu belli olacak.