Trabzonspor - DG Sivasspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor’a 2-0 mağlup olan Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, şanssızlıklar yaşadıklarını ve beklenmedik bir sonuç aldıklarını söyledi.

ÇALIMBAY: “EN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞIMIZ SAKATLIKLAR”

Çalımbay, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Kontra atak, defans yapan rakibimize karşı devrenin uzatma bölümünde gol yedik. İkinci yarı telafi edecek pozisyonlara gireceğimizi biliyorduk, girdik ama değerlendiremedik. İkinci yarı sonlara doğru riske girdik. En büyük şansızlığımız iki haftadır sakatlıklar. Kamil Ahmet ve Uğur Demirok'un çıkması bütün oyun düzenimizi bozdu. Ondan önce Sivasspor'un pozisyonu yoktu. Telafi edecek gücümüz vardı ama iki oyuncu çıkınca hamle şansınız olmuyor. Geçen hafta başımıza gelen Onur'un sakatlığından dolayı Rodallega'yı korkarak değiştirdik. Onda da ürkerek son 15 dakika kala mecburen oyuna aldık. Öbür türlü olsa, çok iyi bir şekilde ikinci yarıya başlayıp oyun disiplinimiz devam edecekti.”

“BEKLEMEDİĞİMİZ BİR ŞEY YAŞADIK”

Şansın yanlarında olmadığını kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti:

“Böyle bir maç yaşandı, yapacak bir şey yok. Önümüzdeki 4 maç var bunlara bakmak lazım. En avantajlı biziz. Ne olursa olsun her yerde birlik, beraberliğin olması, takıma sahip çıkılması lazım. Bugün oyuncularımızı suçlayacak bir şey bulamıyorum. Kaçırdığımız goller var, maçı çevirmek için bütün gayreti gösterdiler. Bütün takımlara karşı sürpriz sonuçlar oluyor. Biz de bugün beklemediğimiz bir şey yaşadık. İki haftadır sakatlık, girdiğimizi pozisyonları değerlendiremediğimizden dolayı şansızlıklar yaşadık.

“SAKATLIKLAR ANTRENMANDAN KAYNAKLI DEĞİL”

Çalımbay, takımda son iki maçta 5 sakatlık yaşanmasının antrenmanlardan kaynaklanmadığını da belirterek, “Kamil Ahmet çarpışmadan, Uğur fazla ayağını açtığından dolayı sakatlandı ve değiştirmek zorunda kaldık. Antrenmanlardan kaynaklanan bir şey olduğunu sanmıyorum. Arkadaşlarımıza sezon sonu yükleme şansımız yok. Isınmaları dört dörtlük yapıyorlar. Bir şansızlık yaşadık” diyerek açıklamalarını tamamladı.

SAMET AYBABA: “TRABZONSPOR’UN BAŞINI ÖNE EĞDİRMEDİK”

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise yaptığı açıklamada az pozisyon bulduklarını ancak kazanmayı bildiklerini belirterek, “Böyle bireysel yetenekli oyuncuları olan takımlara karşı disiplinli savunma yapacaksınız. Bugün alan daralttık, ikili, üçlü sıkıştırmalar yaptık. Duran toplarda çok etkili bir Trabzonspor vardı, onlara önlem almaya çalıştık. Futbolun içerisindeki her şeyi çok doğru yaptık. Arkadaşlarımız çok iyi mücadele ettiler, çok akıllı hücumlar yaptılar. Tabii ki rakip pozisyona girecek, rakip Trabzonspor. Onlar da pozisyona girdiler. Biz daha az pozisyona girdik ama kazanmayı bildik. Oyuncularımı kutluyorum. Kalan 4 maçımızda da aynı disiplinde hazırlanıp sezonu en iyi şekilde, futbol keyfini içinde yaşayarak bitirmek istiyoruz” dedi.

“GELECEKLE İLGİLİ SEZON SONU KARAR VERECEĞİM”

Aybaba, bir basın mensubunun ‘Trabzonspor ile de adınız anılıyor, sezon sonunda farklı bir takımı çalıştırmayı düşünüyor musunuz’ sorusuna ilişkin, “Mukavelem bitiyor. Oturup yönetimle konuşacağız ve bir karar çıkacak. Ona göre hareket edeceğiz. Şu ana kadar hiçbir kulüple hiçbir temasım olmadı. Kendi kulübümle mukavelem bitiyor. Neyi iyi yapacağız, bunlar doğrultusunda karar vereceğiz. İnsanların beni istemesi inanılmaz mutlu ediyor. Biraz geç kaldık. Çok olumsuz günlerde doğru şeyler yaptık. Trabzonspor’un başını öne eğdirmedik, hatta başarılar elde ettik. Gittikten sonra bazı şeyler gelişiyor, değişiyor. Çalışırsınız, çalışmazsınız ama ismimin anılması beni mutlu ediyor. Bundan daha keyif verici bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Aybaba, ‘Tercihiniz Sivasspor lehine olur mu’ şeklindeki soruya ise “Böyle bir şey, böyle bir tercihim şimdi yok” yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Rıza Çalımbay’ın açıklamaları

- Samet Aybaba’nın açıklamaları

HABER: Tolga SAĞLAM - KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON, ()