Trabzonspor - D.G. Sivasspor maçından notlar

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Spor Toto Süper Lig 30'uncu haftasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor.

ÇALIMBAY'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Demir Grup Sivasspor karşısında ligde son oynanan Osmanlıspor maçının 11'inden farklı olarak 3 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, kalede sakatlığı bulunan Onur'un yerine genç oyuncu Uğurcan Çakır'a, orta sahada Sosa'nın yerine cezası biten Okay'a, forvette ise Rodallega'nın yerine sakatlıktan dönen Burak'a şans tanıdı.

UĞURCAN LİGDE İLK KEZ 11'DE

Osmanlıspor maçında sakatlanan Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda Sivasspor karşılaşmasında kaleyi koruyan genç oyuncu Uğurcan Çakır, A takım forması ile ligde ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Ligde bu sezon 6'ncı haftada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ikinci yarısında görev yapan Uğurcan, bu kez 11'de sahaya çıktı.

BURAK YILMAZ DÖNDÜ

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle ligin 29'uncu haftasında oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyemeyen forvet oyuncusu Burak Yılmaz, 1 maç aradan sonra Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü. Teknik direktör Rıza Çalımbay da deneyimli oyuncuya bu maçta ilk 11'de görev verdi.

TARAFTARLAR BEKLENEN İLGİYİ GÖSTERMEDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına beklenen ilgiyi göstermedi. Hafta içerisinde kulüpten yapılan maça davet çağrılarına rağmen tribünlerin önemli bölümünü bölümünün boş olduğu görülürken, maça gelen taraftarlar ise karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan futbolcuları alkışlayarak moral verdi. Ayrıca az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarını yalnız bırakmadı.

ŞENOL GÜNEŞ'E DESTEK

Bu arada bordo-mavili taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaralanan eski oyuncu ve teknik direktörleri Şenol Güneş'e destek verdi. Taraftarlar, 'Güneş Trabzon'da doğar' yazılı pankart açarak Güneş'e destekte bulundu.

MAÇI ÇOCUKLAR DA İZLEDİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği, Trabzonspor ve TFF organizasyonuyla basın mensuplarının çocukları da basın tribününden karşılaşmayı izlediler. Ayrıca bordo-mavili kulübün davetlisi olarak Trabzon'un bütün ilçelerinden, çevre illerden bazı okulların öğrenciler de maçı izlemeye geldi.

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