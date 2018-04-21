Trabzonspor - DG Sivasspor: 0-2

Tolga SAĞLAM/TRABZON,()

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx), Alpaslan Dedeş (xxx)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xx) - Kamil Ahmet (x) (Dk. 41 Pereira x), Uğur (x) (Dk. 38 Sosa xx), Hubocan (xx), Novak (xx), Okay (xx), Kucka (xx), Abdülkadir (xx), Yusuf (xx), Olcay (xx) (Dk. 75 Rodallega x), Burak (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx) - Auremir (xxx), Bjarsmyr (xxx), Medjani (xxx), Ziya (xxx), Hakan Arslan (xxx), Saivet (xxx), Bifouma (xxx) (Dk. 84 Kone xxx), Mert Hakan (xx) (Dk. 79 Rybalka x), Emre (xx), Cyriac (xx) (Dk. 90+3 Papp)

GOLLER: 45+2 Hakan Arslan, Dk. 90 Kone (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Kucka, Burak (Trabzonspor) - Bifouma (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Demir Grup Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+2’de Hakan Arslan ve 90’ıncı dakikada Kone kaydetti. Trabzonspor bu sonuçla Avrupa Kupaları’na katılma noktasında önemli bir kayıp yaşadı, Demir Grup Sivasspor ise Avrupa için umutlandı.

4’üncü dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Ali Şaşal üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı.

7’nci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Yusuf’un ceza sahasına ortasına iyi yükselen Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal köşeye giden topu uzanarak kontrol etti.

8’inci dakikada Mert Hakan’ın ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.

11’inci dakikada Novak’ın ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye gönderdiği sert şutu Ali Şaşal güçlükle uzaklaştırdı.

16’ncı dakikada Burak Yılmaz’ın pasında 6 pasın üzerinde topla buluşan Yusuf Yazıcı bekletmeden şutunu çekti, kaleci Ali Şaşal yatarak yaptığı müdahalesiyle tehlikeyi uzaklaştırdı.

20’nci dakikada Burak Yılmaz ceza sahası içerisinden arka direkteki takım arkadaşı Novak’a pasını çıkardı, onun gelişine vuruşunda kaleye giden topta son anda savunmada Auremir araya girdi ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

44’üncü dakikada Sosa’nın sağdan ceza sahasına ortasında oluşan karambolde arka direkte Novak’ın şutu yan direkten oyun alanına geri döndü, ardından ise savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+2’nci dakikada sağ kanattan Auremir’in ortasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Hakan Arslan kafayla vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan’ın üzerinden giden top ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarı deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

49’uncu dakikada Emre’nin sağ kanattan kullandığı serbest atışta kaleci Uğurcan Çakır köşeye giden topu yatarak kornere çeldi.

50’nci dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde uygun durumdaki Burak Yılmaz, kafayla yaptığı vuruşta topu üsten auta gönderdi. Trabzonspor önemli bir fırsattan yararlanamadı.

55’inci dakikada Abdülkadir’in kafayla pasında gelişine Burak Yılmaz’ın rövaşatasında Ali Şaşal topu kontrol etmeyi başardı.

67’nci dakikada Okay’ın savunmanın arkasına attığı pasa iyi hareketlenen Burak bekletmeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

75’inci dakikada sağ kanattan Pereira’nın ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Burak kafa vuruşunu yaptı, Ali Şaşal köşeye giden topu yatarak kontrol etti.

90’ıncı dakikada Cyriac’ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Kone’nin köşeye gönderdiği top direğin iç kısmına da çarparak ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor’un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

UĞUR VE KAMİL AHMET DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor’da stoper oyuncusu Uğur Demirok, karşılaşmanın 35’inci dakikasında sağ arka adalesini göstererek kendisini yere bıraktı. Tedavisi yapılan oyuncu maça devam edemeyince oyundan çıktı ve yerine Jose Sosa oyuna dahil oldu. Uğur’un oyundan çıkmasından sonra stopere Okay Yokuşlu geçti. Karşılaşmanın 40’ıncı dakikasında ise bu kez sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi kulübeye devam edemeyeceğini işaret etti. Bu oyuncunun yerine ise 41’inci dakikada Pereira oyuna dahil oldu.

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