Trabzonspor'dan olaylı derbi yorumu

''Hicap ve öfke duyuyoruz!''

İSTANBUL /

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, ''Güneş'in başına isabet eden cisim, ülke futboluna vurulmuş ağır bir darbedir!'' ifadelerini kullandı.

Kulübün yazılı açıklaması şöyle;

''Bu akşam Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde yaşanan olaylar ülke futbolunun içine düştüğü derin girdabın acıklı bir ifadesidir. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına isabet eden cisim, ülke futboluna vurulmuş ağır bir darbedir! Trabzonsporumuzun efsanesi; ismi Türk futboluna mal olmuş bu değerli futbol insanına yapılan saldırı karşısında hicap; ve dahası büyük bir öfke duyuyoruz! Unutulmasın ki bu gece yaşanan olay; şiddet, kaos ve eyyamcılıkla malul Türk futbolunun minyatür bir resmidir.''