Trabzonspor'da Lavezzi sesleri !

Çin Süper Ligi'nde Hebei China Fortine takımında oynayan dünyaca ünlü yıldız Ezeguiel Lavezzi , Trabzonspor'a çok yakın .Bordo mavili eki Ezbin equiel Lavezzi ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

İddialara göre Castillo’yu elden çıkartıp, Lavezzi’yi renklerine dahil edecek olan Muharrem Usta yönetimi, Sosa’dan vatandaşı Lavezzi hakkında geniş çaplı bir bilgi edindi.

Trabzonspor’un, 31 Aralık 2017 tarihinde sözleşmesi sona eren Lavezzi’nin imza parasında indirim istediği de öğrenilirken, Lavezzi’nin menajeriyle yeniden bir araya gelinerek son noktanın konulması hedefleniyor.