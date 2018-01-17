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Trabzonspor'da kupa hasreti !

Ziraat Türkiye Kupası'nı hedefleyen Trabzonspor, dün Atiker Konyaspor'a elenerek büyük bir şok yaşadı.İlk maçı 1-0 kaybeden Trabzonspor dün akşamda kendi sahasında 1-1 berabere kalarak kupaya erken veda etti.

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:42
Trabzonspor'da kupa hasreti !

Teknik direktör Rıza Çalımbay geldikten sonra müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyordu. .Karadeniz ekibi, en son 2009-2010 sezonunda müzesine götürdüğü kupayı bu sezon 9. kez almayı hedefliyordu ancak dünkü elenme ile umutlar sona erdi..

Ziraat Türkiye Kupası'nı hedefleyen Trabzonspor, dün Atiker Konyaspor'a elenerek büyük bir şok yaşadı.İlk maçı 1-0 kaybeden Trabzonspor dün akşamda kendi sahasında 1-1 berabere kalarak kupaya erken veda etti.

Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen yeni adıyla Ziraat Türkiye Kupası olan organizasyonda Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından kupayı en çok kazanan 3. takım.

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