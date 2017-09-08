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Trabzonspor'da Jose Sosa heyecanı yaşanıyor

Trabzonspor Yönetimi uzun süredir uğraş verdiği Jose Sosa transferinde mutlu sona çok yakın.Oyuncunun menajeri İstanbul'a çağrıldı.

08 Eylül 2017 Cuma 09:56
Trabzonspor'da Jose Sosa heyecanı yaşanıyor

Trabzonspor, uzun zamandır görüşme halinde olduğu Milan'ın 10 numarası Jose Sosa'yı nihayet renklerine bağladı. Bordo-mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta önceki gün Milan ile 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardıktan sonra oyuncunun menajerini İstanbul'a çağırdı.
İstanbul'da dün futbolcunun menajeri ile yapılan görüşmelerden sonra Sosa ile 3 yıllık anlaşma için el sıkışıldı. Daha sonra Başkan Usta ile menajer aracılığıyla resmi sözleşmeler imzalanırken, futbolcu Trabzon'a davet edildi. 32 yaşındaki tangocu, Başkan Usta ile görüştükten sonra Trabzon'a geçecek ve sağlık kontrolüne girecek.

OLCAY DA GÖRÜŞTÜ

Yönetimin Sosa'ya yıllık 3 milyon 600 bin euro, Milan'a da 4.5 milyon euro vereceği öğrenildi. Bu arada Sosa, Junuzovic ile birlikte teknik direktör Ersun Yanal'ın sezon başında yönetime sunduğu transfer listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Sosa'nın transferinde Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Olcay Şahan'ın da rol oynadığı iddia edildi.

TAKIMIN EN PAHALI İSMİ

Milan'dan 1.5 milyon euro alan 32 yaşındaki Sosa, Trabzonspor'a 3,6 milyon euro'ya 3 yıllık imza attı. Sosa bu ücretle yıllık 3.550 milyon euro alan Burak Yılmaz'ı da geçmiş oldu. 

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