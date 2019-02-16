Trabzonspor'da hedef galibiyet

Tolga SAĞLAM/TRABZON,()-

Spor Toto Süper Lig’de üst sıralardan kopmak istemeyen Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor karşısından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Ligde son oynadığı Galatasaray karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılarak üst sıralarda kendine yer edinme noktasında önemli bir kayıp yaşayan bordo-mavililer, 22’nci hafta mücadelesinde yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Trabzonspor, bu maçı kazanarak yeniden üst sıralara tutunmayı arzuluyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki aydır sahalardan uzak kalan Jose Sosa’nın bu maçla birlikte takıma dönmesi bekleniyor. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan kaleci Uğurcan’ın durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynanan Galatasaray maçının 11’inden farklı olarak sadece orta sahada Toure’nin yerine kaptan Sosa’ya görev vermesi bekleniyor. Karaman’ın, Novak’ın sakatlığında sol bekte bu maçta da yine hücum oyuncusu Amiri’den faydalanabileceği belirtildi.

ALANYASPOR İLE 6’NCI RANDEVU

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 6’ncı kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 5 maçta Trabzonspor’un 1, Aytemiz Alanyaspor’un 3 galibiyeti bulunuyor. 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı söz konusu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Ligin ilk yarısında Alanya’da oynanan karşılaşmada Trabzonspor rakibi karşısından 1-0 mağlubiyetle ayrılmıştı.

TRABZONSPOR'UN AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Arda- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Amiri- Sosa, Yusuf- Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Rodallega

SAKAT: Onazi, Pereira, Novak (Uğurcan belirsiz)

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

(FOTOĞRAFLI)