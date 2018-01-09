Trabzonspor'da Gökdeniz heyecanı yaşanıyor

Trabzonspor'un eski yıldızı Gökdeniz Karadeniz, kendisine ait sosyal medya hesabından Trabzonspor forması giyerken attığı gollerin yer aldığı bir video paylaştı.Gökdeniz'in bu paylaşımı kısa süre içeriside büyük beğeni topladı.Özellikle Trabzonsporlu taraftarların yorum yağmuruna tuttuğu paylaşım sosyal medyayı salladı.

Bazı taraftarlar Gökdeniz'e 'Geliyor musun yoksa' diye mesaj atarken, bazıları 'geri dön çağrısında' bulundu. Çok sayıda taraftar ise paylaşımın altına 'Come to Trabzonspor' yazdı.