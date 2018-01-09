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Trabzonspor'da Gökdeniz heyecanı yaşanıyor

Yaklaşık 11 yıldır Rusya'nın Rubin Kazan takımında futbol hayatını sürdüren Gökdeniz Karadeniz'in sosyal medyadaki paylaşımı büyük yankı uyandırdı.Trabzonspor'lu taraftarları heyecanlandıran paylaşım ...

09 Ocak 2018 Salı 11:58
Trabzonspor'da Gökdeniz heyecanı yaşanıyor

 Trabzonspor'un eski yıldızı Gökdeniz Karadeniz, kendisine ait sosyal medya hesabından Trabzonspor forması giyerken attığı gollerin yer aldığı bir video paylaştı.Gökdeniz'in bu paylaşımı kısa süre içeriside büyük beğeni topladı.Özellikle Trabzonsporlu taraftarların yorum yağmuruna tuttuğu paylaşım sosyal medyayı salladı.

Bazı taraftarlar Gökdeniz'e 'Geliyor musun yoksa' diye mesaj atarken, bazıları 'geri dön çağrısında' bulundu. Çok sayıda taraftar ise paylaşımın altına 'Come to Trabzonspor' yazdı.

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