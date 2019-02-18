Trabzonspor'da gerileme dönemi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını zirvenin 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, ligin ikinci devresinde oynadığı 5 maçta 4 puan toplayarak gerileme dönemine girdi ve zirvenin 12 puan gerisinde 6'ncı sırada yer aldı.

Ligin ilk yarısında zirve mücadelesi veren, özellikle ilk yarının son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, ligin ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamadı. 18'inci haftada evinde Medipol Başakşehir'e mağlup olan ve ardından deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan bordo-mavililer, 20'nci haftada sahasında MKE Ankaragücü'nü mağlup etti, sonraki iki haftada Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı. İkinci yarıda oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 1'er beraberlik ve galibiyet elde edebilen Trabzonspor, bu periyotta 11 puanı rakiplerine kaptırarak zirve yarışının da uzağında kaldı.

İLK YARININ GERİSİNDE KALDI

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında aynı rakipleriyle oynadığı 5 maçlık periyotta 7 puanı hanesine yazdırırken, ligin ikinci yarısında ise bu maçlarda 4 puan toplayabildi ve ilk yarıdaki performansının da gerisinde kaldı. İlk yarıda Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda mağlup olan Trabzonspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray'ı mağlup edip, MKE Ankaragücü ile ise deplasmanda berabere kalmıştı.

LİGDE GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI İLE AYNI

Bu arada devre arasında kadrosundaki maliyetli oyuncuların büyük bölümüyle yollarını ayıran ve ağırlıklı olarak altyapısından yetişen oyuncularla ligde mücadelesini sürdüren Trabzonspor, 22'nci haftalar itibariyle 2017-18 sezonuyla aynı performansı sergiledi. Söz konusu sezonun 22 haftalık bölümünde 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 33 puanı hanesine yazdıran bordo-mavililer, bu sezon ise geride kalan 22 haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak yine 33 puan topladı. 2017-18 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na ise son 16 Turu'nda veda eden Trabzonspor, bu sezon çeyrek final aşamasında kupa yolculuğuna devam ediyor.

YEREL GAZETELERDEN MAĞLUBİYET YORUMU

Yerel gazeteler, Trabzonspor'un sahasında 2-0 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Rodallega'nın kaçırdığı penaltıyı gündeme taşırken, mağlubiyet için ise 'hüsran, kaza ve kabus' yorumlarını yaptı. Sonnokta gazetesi, "Kendi düşen ağlamaz", "Atamazsan penaltıyı başın önde terk edersin sahayı", Günebakış gazetesi, "Fantezi hüsranı", "Atamayana atarlar", Taka gazetesi, "Alanya kabusu", "Yorgun fırtına, etkili olamadığı maçı puansız tamamladı", Kuzey Ekspres gazetesi "Yol kazası", Karadeniz gazetesi ise "Kimse kimseyi kandırmasın, gücümüz bu kadar" başlıklarını kullandı.

TEK GÜN İZİN

Trabzonsporlu futbolculara, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından 1 günlük izin verildi. Bugünü izinli geçirecek olan bordo-mavililer, salı günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak 22 Şubat Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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