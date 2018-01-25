Trabzonspor'da derbi öncesi Burak Yılmaz gelişmesi

Açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgiler verdi..Çalımbay, "Novak'ın sakatlığı nüksetti, Fenerbahçe maçında oynamayacak. Burak antrenmanlara başladı, %99 oynayacak." diye konuştu.

RIZA ÇALIMBAY'DAN DERBİ AÇIKLAMASI

"Adı üstünde, derbi maçı. Gerginlik olacaktır. Ama bunu tek maç olarak görmek yanlış. Sonrasındaki lig maçları da önemli. F.Bahçe maçını kazanırsak G.Saray maçıyla yakaladığımız çıkışı yakalayacağımıza inanıyorum.Kötü başlangıç derken neyi kastediyorsunuz. Sanki büyük bir hezimet yaşadık. Öyle bir şey yok. Deplasmanda aldığımız o puanla iki takımın üstüne çıktık."