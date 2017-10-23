Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor !

Trabzonspor'da en golcü futbolcu konumunda bulunan Burak Yılmaz oynadığı 8 maçta 7 gol atarak takımın gol yükünü sırtlamış oldu.Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Burak Yılmaz'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.Burak Yılmaz haftasonu oynanıcak olan Galatasaray maçını da kaçırmış olacak.

32 yaşındak yıldız golcünün sağ arka adelesinde zedelenme olduğu ve 2 hafta sahalardan uzak kalacak.Trabzonspor'da ayrıca Kucka'nın da durumu maç gününde belli olucak.Galatasaray'da ise Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Belhanda Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.