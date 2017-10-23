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Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor !

Trabzonspor'da kötü gidişat devam ediyor.Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Rıza Çalımbay çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:45
Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor !

Trabzonspor'da en golcü futbolcu konumunda bulunan Burak Yılmaz oynadığı 8 maçta 7 gol atarak takımın gol yükünü sırtlamış oldu.Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Burak Yılmaz'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.Burak Yılmaz haftasonu oynanıcak olan Galatasaray maçını da kaçırmış olacak.

32 yaşındak yıldız golcünün sağ arka adelesinde zedelenme olduğu ve 2 hafta sahalardan uzak kalacak.Trabzonspor'da ayrıca Kucka'nın da durumu maç gününde belli olucak.Galatasaray'da ise Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Belhanda Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

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