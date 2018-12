Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () -

Spor Toto Süper Lig'in 17’nci haftasında Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, kaybetmeyi sevmediğini, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

KARAMAN: “KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “9 bin taraftarımızın cezalı olduğu ortamda tribünleri dolduran, bizlere inanan, güvenen, ekranları başında bizi dualarıyla destekleyen taraftarlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca sezon başında beri takım olma yolunda özverili bir şekilde çalışan, yerlisi, kontenjan oyuncusu ayırt etmeksizin o özveriyi gösteren, çoğu müsabakada sakat oynayan, o forma için gereken her şeyi yapan bütün oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Sıkıntılı başladığımız süreçte her şeye rağmen bizlere mücadelenin güzelliğini gösterip iyi bir sonuçla ilk yarıyı kapatmamızı sağladıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de başkanımız nezdinde yönetim kurulumuza. Her türlü ortam içerisinde bize hiçbir sıkıntı hissettirmeksizin son derece özverili çalıştılar. Bu özverinin karşılığında da kendilerine inanan bir kitle oluşturdular. Bugün zorluğumuz vardı. Önemli kilit bölgelerde oyuncularımız yoktu ama takım olmak böyle bir şey. Yerine kullandığımız oyuncular o samimiyetle gayretli duruşlarını gösterdiler ve bize bu mutluluğu yaşattılar. Kazandığımız için mutluyuz."

"KAYBETMEYİ SEVMİYORUM"

Karaman, bir basın mensubunun 'ilk yarıda puan kaybına üzüldüğünüz maçlar oldu mu?' şeklindeki soruya yönelik ise şunları söyledi:

"Her maçtan sonra söylüyorum. Bazı şeyleri alt tutuyoruz ama kaybetmeyi sevmiyorum. Tabii ki üzüldüğümüz maçlar var. Ben 96 yılını halen unutmuş değilim. Bazen acısı halen içime kor gibi oturur. Ama maalesef spor işi böyle bir iş. Önemli olan mevcut hatalardan, yaşanmış acılardan ders çıkarıp geleceğe daha emin adımlarla yürümek. Basit kaybettiğimiz birçok puan kaybının olduğunu söyleyebilirim. O kayıplar beni maalesef çok üzdü."

"SAKATLIKLAR NEDENİYLE MAZERET ÜRETMEYECEĞİZ"

3-4 oyuncunun maça serumla çıktığını ifade eden Karaman, "Daha önce de ifade etmiştim. En büyük sıkıntımızın bu arkadaşlarımızın özveriyle beraber kendi kapasitelerinin üzerine çıkarak mücadele etmeleri. Sosa'nın da, bugünkü Onazi'nin sakatlığı da bu yüklemenin etkisi. 3-4 oyuncum yine serumla maça çıktı. İstenmeyen şeyler yaşanabiliyor. Kucka sakatlıktan döndü. Sosa bizim için önemli bir oyuncuydu, sezon başından beri önemliydi. Onazi ile birlikte kullandık. Şuan baktığınızda Sosa da Onazi de yok. Mazeret üretmeyeceğiz. Başka oyuncularımızın farklı özelliklerini kullanmaya gayret göstereceğiz. Belki oyun karakterimizi değiştireceğiz ama mutlaka elimizdeki en doğru oyuncularla birlikte aklı ve yüreği saha içerisinde bir kadro seçeceğiz. Dışarıdan arkadaşlar da moral verip destekleyecek. Bunu handikap olarak görmeyeceğiz" dedi.

Sorulan soru üzerine şampiyonluktan bahsetmeyeceğini kaydeden Karaman, "Ben hiçbir zaman skor hocası olmadım. İnanmış futbolcularımız, yönetimimiz ve çalışan profesyonellerimizle futbol doğrusu yapmaya çalışıyoruz. Bunun oluşturduğu bir sinerji var. Zorluklar da geçirdik. Oynadığımız her müsabakaya kazanmak için çıkarız. Her şeyiyle hazır olmuş bir Trabzonspor'un, ayak izlerine basmadan yürüyen bir Trabzonspor'un gümbür gümbür her şeyiyle hedeflerini kurmuş, planlı, sistematik, disiplinli çalışmasının ürünü olarak beklenti içerisinde olması daha akılcı olur. Onun için birileri hangi kelimeyi kullanırsa kullansın ben o kelimeyi kullanmayacağım. İlk devre bitti. Kupada Balıkesir karşısında, ligde de Başakşehir maçını kazanmak istiyorum. Benim şuan için hedefim bu. Futbolcularımızın gençlik hassasiyetlerini doğal karşılıyoruz. Onlar içinde kopan fırtına mutlaka bazı fırtınaların yansımasıdır. Biz biraz daha sağduyulu ve sakin olaylara yaklaşmanın daha akılcı olacağını düşünüyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

BURUK: “BÖYLE BİR SONUÇ MAÇIN HAKKI DEĞİLDİ"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Buraya ligdeki puan durumumuzdan dolayı kazanmak için gelmiştik. Maçtan önce de kazanmanın planlarını yapmıştık. Ama özellikle ilk yarı şanslarda geldi. Öne geçme şansları daha çok bize geldi ama şanssız bir gol yedik. İkinci ayrı yine yine kolay bir şutta kalecimiz rakibin ayağını uzatmasıyla yanıldı ve golü yedik. 2-0'dan sonra oyunu çevirmeye çalıştık, hamleler yaptık. Pozisyonlarda bulduk ama değerlendiremedik. Rakibimizin hücum hattındaki ayakları bize göre daha kaliteliydi ve sonlandırmayı daha iyi yaptılar. Çok fazla pozisyona girdik, sadece gol gelmedi. Rakibimizi 4-1'lik galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Üzüntülüyüz. Seyircimizle birlikte kazanmak için gelmiştik. Böyle bir sonuç maçın hakkı değildi ama bir taraf attı diğeri atamadı."

"KADRO OLARAK YENİLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Kadro olarak yenilenmeye ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Buruk, "Özellikle savunmada sıkıntı yaşıyoruz ama çok fazla alternatifimiz yok. Bu nedenle değişikliğe gidemedik. Geçen maçta da çok hata yapmıştık, bu maçta da yaptık. Yeni oyuncular alacağız, takviye yapacağız. Özellikle savunmadaki eksiklerimizi görüyoruz. Bu anlamda takviye yapıp, ikinci yarıya çok daha iyi başlamak istiyoruz. Çünkü şuanda açılmış bir puan farkı yok. Yapacağımız takviyelerle ikinci yarı ilk 6 haftada farkı kapatıp lige ortak olmak istiyoruz. Bugün çok üzüntülüyüz. Şuanda elimizde olan kadro olarak buydu. En iyisini yapmaya çalıştık. Hedeflerimizden hiçbir sapma yok. Kaybettiğimiz için, puan durumundan dolayı çok üzüntülüyüz. Şuanda kadro olarak da elimizde olan buydu. En iyisini yapmaya çalıştık ama ilk yarının sonuna geldiğimizde istediğimiz puan durumunda değiliz. Yapacağımız takviyelerle takımımızı daha iyi duruma getireceğiz. Elimizde çok fazla oynamayan özellikle yabancı oyuncu var. Burada bir değişim olacak. Bu anlamda başkanımız ve yönetim kurulumuzla tekrar istişare edip direkt katkı sağlamayan oyuncularla yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Kadro olarak yenilenmeye ihtiyacımız var. Kadronun çok daha güçlü, çok daha alternatifli olması gerekiyor. Bunun için de bazı oyuncuları gönderip yeni oyuncular alacağız" dedi.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BU SENE SÜRPRİZ ÇIKABİLİR"

Buruk, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına yönelik sorulan soruya ise "Bence şuanda üstteki gruptan 7-8 takım şampiyonluk hesabı yapıyor. Bu sene bir sürpriz çıkabilir. Üst taraftaki her takımın şampiyonluk şansının olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok maç oynanacak. Kimse kimseyi rahat yenemiyor, üstünlük sağlayamıyor. Maçlar ortada geçiyor. Her takım puan kaybedebilir, her takım herkesi yenebilir. Herkes kendine şampiyonluk yolunda avantaj sağlayabilir" yanıtını verdi.

