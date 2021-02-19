Trabzonspor- Başakşehir Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta? Muhtemel ilk 11'ler

Bugün saat 19:00'da başlayacak olan maçın heyecanı taraftarları sarmış durumda, işte maça ilişkin büyün detaylar haberimizde. İşte o haber

Trabzonspor- Başakşehir Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta? Muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in 25 haftasında Başakşehir,  Trabzonspor'u misafir edecek.  Bugün saat 19:00 da oynanacak olan maçın  ilk 11'i ve maçın hangi kanalda yayımlanacağı Başakşehir  taraftarları ve Trabzonspor  taraftarları tarafından oldukça merak ediliyor. 

Süper Lig'de maç heyecanı son sürat devam ediyor,  25. haftaya gelen Süper Lig'de Trabzonspor ve Başakşehir bugün oynanacak  olan maçta kıyasıya  bir rekabet sergileyecek,  bu heyecanlı rekabete ilişkin bütün detaylar haberimizde

Trabzonspor'da sakatlıklar devam ediyor,  Abdulkadir Ömür ile Trondsen’in  sakatlıkları yüzünden forma giyemeyecekken  takımın 7 oyuncusu ise Covid-19' a yakalandı. Koronavirüs'e yakalanan  futbolcular da bu maçta forma giyemeyecek.  Bunun yanı sıra Neakaeme  almış olduğu kart cezasından dolayı bugünkü maçta bulunamayacak.  Trabzonspor bugünkü maçı oldukça eksik çıkarken Abdulkadir Parmak'ın kadroda yer alıp almayacağı konusunda  sağlık kontrolünden geçirilecek, duruma göre  Trabzonsporlu futbolcunun  maçta forma giyip giyemeyeceği öğrenilecek.

 Bordo-mavililer ile,  Başakşehir bugün oynanacakları  maçta 26 kez karşı karşıya gelecek.  Trabzonspor şimdiye kadar 25 karşılaşmanın 9'unu galibiyet alarak sahadan ayrıldı.  Medipol Başakşehir ise,  25 maçın 8'inde galibiyet kazanırken,  Trabzonspor ile Başakşehir'in 8 maçı ise eşitlik ile  sonuçlandı.  Trabzonspor,  Bu maçlarda 39 gole sahip olurken Medipol Başakşehir  ise 31 gole sahip oldu.

 Maç  Hangi Kanalda ve Saat Kaçta?

 Medipol Başakşehir-  Trabzonspor  maçı 19 Şubat Cuma günü saat 19:00 da beIN  Sports  1’de naklen yayımlanacak.

  •  Muhtemel 11'ler

Trabzonspor ile karşılaşacak olan Başakşehir için muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:  Hasan Ali, Deniz, Fernandes,  Muhammed, Mert, Berkay, Crivelli, Epureanu, Duarte, Azubuike, Ndayishimiye  şeklinde sıralandı.

Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor için ise muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:  Yusuf Sarı, Kamil Ahmet, Faruk Can Genç, Kağan Moradaoğlu,  Bakasetas, Flavio, Edgar le, Vitor Hugo, Ekuban, Djaniny, Berat Özdemir şeklinde sıralandı.

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