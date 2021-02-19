Trabzonspor- Başakşehir Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta? Muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in 25 haftasında Başakşehir, Trabzonspor'u misafir edecek. Bugün saat 19:00 da oynanacak olan maçın ilk 11'i ve maçın hangi kanalda yayımlanacağı Başakşehir taraftarları ve Trabzonspor taraftarları tarafından oldukça merak ediliyor.

Süper Lig'de maç heyecanı son sürat devam ediyor, 25. haftaya gelen Süper Lig'de Trabzonspor ve Başakşehir bugün oynanacak olan maçta kıyasıya bir rekabet sergileyecek, bu heyecanlı rekabete ilişkin bütün detaylar haberimizde

Trabzonspor'da sakatlıklar devam ediyor, Abdulkadir Ömür ile Trondsen’in sakatlıkları yüzünden forma giyemeyecekken takımın 7 oyuncusu ise Covid-19' a yakalandı. Koronavirüs'e yakalanan futbolcular da bu maçta forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra Neakaeme almış olduğu kart cezasından dolayı bugünkü maçta bulunamayacak. Trabzonspor bugünkü maçı oldukça eksik çıkarken Abdulkadir Parmak'ın kadroda yer alıp almayacağı konusunda sağlık kontrolünden geçirilecek, duruma göre Trabzonsporlu futbolcunun maçta forma giyip giyemeyeceği öğrenilecek.

Bordo-mavililer ile, Başakşehir bugün oynanacakları maçta 26 kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor şimdiye kadar 25 karşılaşmanın 9'unu galibiyet alarak sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir ise, 25 maçın 8'inde galibiyet kazanırken, Trabzonspor ile Başakşehir'in 8 maçı ise eşitlik ile sonuçlandı. Trabzonspor, Bu maçlarda 39 gole sahip olurken Medipol Başakşehir ise 31 gole sahip oldu.

Maç Hangi Kanalda ve Saat Kaçta?

Medipol Başakşehir- Trabzonspor maçı 19 Şubat Cuma günü saat 19:00 da beIN Sports 1’de naklen yayımlanacak.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor ile karşılaşacak olan Başakşehir için muhtemel ilk 11'ler şu şekilde: Hasan Ali, Deniz, Fernandes, Muhammed, Mert, Berkay, Crivelli, Epureanu, Duarte, Azubuike, Ndayishimiye şeklinde sıralandı.

Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor için ise muhtemel ilk 11'ler şu şekilde: Yusuf Sarı, Kamil Ahmet, Faruk Can Genç, Kağan Moradaoğlu, Bakasetas, Flavio, Edgar le, Vitor Hugo, Ekuban, Djaniny, Berat Özdemir şeklinde sıralandı.