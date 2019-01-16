Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok maçından notlar

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında, sahasında Balıkesirspor Baltok ile karşı karşıya geliyor.KARAMAN'DAN BEKLENEN KADROZiraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında sahasında avantajlı bir skor elde etmeyi planlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Balıkesirspor Baltok karşısında ideale yakın bir 11 ile sahaya çıktı. Uğurcan, Hüseyin, Toure, Pereira, Novak, Abdülkadir Ömür, Yusuf ve Rodallega'ya bu maçta da forma veren Karaman, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Sosa ve Nwakaeme'nin yokluğunda ilk 11'de Ekuan, Batuhan ve Kamil Ahmet'i tercih etti.21 KİŞİLİK KADRONUN 14'Ü ALTYAPIDANTrabzonspor'un Balıkesirspor Baltok maçının 21 kişilik kadrosunun 14'ü altyapıdan yetişen oyunculardan oluştu. Kadroda Kamil Ahmet, Toure, Pereira, Novak, Ekuban, Rodallega ile Ibanez dışındaki tüm oyuncular bordo-mavili takımın altyapısından A takıma yükselen oyuncular oldu.6 YENİ GENÇ DE 21 KİŞİLİK KADRODA ŞANS BULDUBu arada Trabzonspor'da devre arasında A takım kadrosuna alınan isimlerden olan Berkay Sefa Kara, Behlül Aydın, Oğuzhan Açıl, Ali Osman Karnapoğlu, Kerem Baykuş ile Tayyip Ebrar Cumur Balıkesirspor Baltok maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.KADRONUN YAŞ ORTALAMASI 23Balıkesirspor Baltok maçı kadrosunda altyapıdan yetişen 14 oyuncusuna yer veren bordo-mavililerde genç oyuncuların takımda şans bulmalarıyla birlikte yaş ortalaması da düştü. Bordo-mavililerin Balıkesirspor Baltok karşılaşmasında 21 kişilik maç kadrosunun yaş ortalaması 23 oldu.TRİBÜNLER BOŞ KALDITrabzonsporlu taraftarlar, Balıkesirspor Baltok maçına ilgi göstermedi. Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinin önemli bölümünün boş olduğu görülürken, maçın hafta içi geç saatte olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar ise maç öncesi futbolcuların isimlerini çağırarak moral verdiler.

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