Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Aytemiz Alanyaspor karşısında ligde son oynanan Galatasaray maçından farklı olarak ilk 11’de tek değişikliğe gitti. Karaman, bu maçta Toure’yi kulübeye çekerken, sakatlığının ardından takıma dönen kaptan Sosa’ya ise ilk 11’te görev verdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Pereira, Novak ve Uğurcan kadroda yer almadı.

SOSA 62 GÜN SONRA LİGDE ‘DALYA’ DİYEREK DÖNDÜ

Trabzonspor’da son olarak ligin ilk yarısında 16 Aralık 2018 tarihinde oynayan 16’ncı haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında forma giyen ve burada yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan kaptan Jose Sosa, 62 gün sonra Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Sosa ayrıca bu maçla birlikte Spor Toto Süper Lig’deki 100’üncü maçına çıktı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadılar. Medical Park Stadyumu’nun önemli kısmını dolduran bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi de futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi. Az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar.

HAKEM HATALARINA PANKARTLI TEPKİ

Bu arada Trabzonsporlu taraftarlar, siyah kartonlar üzerinde yer alan 'yeter artık' yazılı pankartlar açarak son dönemde artan hakem hatalarına tepki gösterdi.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşılaşma öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda yemekte buluştu. Her iki tarafın da birbirine başarılar dilediği yemekte müsabaka anısına Aytemiz Alanyaspor yönetimine telkari kaplama plaket hediye edildi.

(FOTOĞRAFLI)