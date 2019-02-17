Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, Mustafa Sönmez xx

TRABZONSPOR: Arda xx- Kamil Ahmet x(Dk.67 Toure x), Hüseyin x, Hosseini x, Amiri x- Sosa x, Yusuf xx (Dk.80 Berkay Sefa x)- Abdülkadir Ömür x(Dk.60 Abdulkadir Parmak x), Ekuban xx, Nwakaeme xx- Rodallega x

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar xx- Cenk Ahmet xxx, Welinton xxx, Caulker xxx, Baiano xxx- Ozan xxx, Ceyhun xxx- Efecan xxx, Villafanez xxx(Dk.87 Fernandes), Campos xxxx(Dk.90+2 Taha)- Cisse xxxx(Dk.89 Josef Sural)

GOLLER: Dk.51-68 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Amiri (Trabzonspor), Welinton, Ceyhun (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer bu sonuçla ligde son iki maçından da puan çıkaramazken, Aytemiz Alanyaspor ise iki maç sonra ligde 3 puanı hanesine yazdırdı.

29'uncu dakikada Ekuban'ın uzun pasını göğsüyle önüne indiren Abdülkadir Ömür, ceza sahası içine girdikten sonra yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Haydar soluna giden topu yatarak kornere çelmeyi başardı.

40'ıncı dakikada Campos'un ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut üstten auta gitti.

44'üncü dakikada Yusuf'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ekuban'ın kaleye gönderdiği yerden şutta Haydar direk dibinde meşin yuvarlağı kontrol etti.

46'ncı dakikada Ekuban topla birlikte ceza sahası içerisine girdikten sonra Welinton'un temasıyla yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi, ardından da VAR'dan teyit edildi.

49'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Rodallega'nın vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Rodallega dönen topu ağlarla buluşturdu ancak çift vuruş gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

51'inci dakikada Campos'un soldan pasında arka direkte topa iyi hareketlenen Cisse'nin vurulunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

68'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Villafanez'in altıpas üzerine ortasında Hüseyin'e çarpan top Cisse'nin önünde kaldı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

81'inci dakikada Toure'nin pasında Hosseini'nin uzaklaştırmak istediği top Efecan'ın önünde kaldı, onun şutunda Arda topu uzaklaştırdı. Dönen topu takip eden Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

90+1'inci dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Ozan'ın sağ çaprazdan vuruşunda Arda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşma 2-0 Aytemiz Alanyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)