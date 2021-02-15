Trabzonspor AİHM’ye Başvurdu: Hedef 2010-2011 Şampiyonluğu…

Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında çetin bir mücadeleyle geçen 2010-2011 sezonu, Fenerbahçe’nin şampiyonluğuyla son buldu. Ancak sezonun ardından başlatılan şike operasyonunun ardından bordo mavililer uzun bir süredir şampiyonluğun iadesi için çabalıyor. Kulüpten yapılan son açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bir başvuruda bulunulduğu ve 2010-2011 sezonundaki şampiyonluğun şike yapılarak ellerinden alındığı aktarıldı.

“UEFA ve FIFA nezdinde çabalarımız sonuçsuz kaldı”

"Kulübümüzün gerek ülkemizde gerekse UEFA ve FIFA nezdinde yürüttüğü hukuki mücadeleler sonuçsuz kalmıştır. Dünya ve Avrupa futbolunu yöneten bu iki kurumun verdikleri kararlarda 2010-2011 sezonunda şikenin varlığını kabul etmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmaması, adalet bekleyenler tarafından anlaşılamamıştır. Son olarak bir süre önce başvurduğumuz İFM kararı üzerine hukuki yollar tükenmiş, kulübümüze AİHM yolu açılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararıyla İsviçre'deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir. Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir."

Trabzonspor kulübü, 2010-2011 şampiyonluğunun iadesi ile ilgili açıklamada şu açıklamaları kullandı: