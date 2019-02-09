Trabzonspor'a İstanbul'da coşkulu karşılama

ANIL UÇAN/İSTANBUL ()
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi.
Trabzon'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Bordo-mavili kafileyi taraftarları karşıladı. Meşale yakan ve sloganlar atan taraftarlar, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a atkı taktı. Ayrıca Trabzonspor futbolcusu Yusuf Yazıcı takım otobüsünden taraftara üçlü çektirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Trabzonsporlu futbolcuların havalimanı içinden detayları
-Trabzonsporlu futbolcuların otobüse binme detayları
-Ünal Karaman'a atkı takılması
-Yusuf Yazıcı'nın üçlüsü
-Genel Detaylar
(FOTOĞRAFLI)