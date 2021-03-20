Trabzon'da kritik düello!

Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğe getirilmesiyle ligin dibinden adım adım yukarı tırmanan Trabzonspor, şampiyonluk yarışındaki önemli takımlardan biri haline gelmişti. Üst üste 7 galibiyet alan Trabzonspor'un düşüşü kendi sahasında oynadığı Fenerbahçe maçıyla başlamıştı. Fenerbahçe'ye kendi sahasında 1-0 yenilen Trabzonspor, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 3 maçta sadece bir kez galip gelebildi. Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Trabzonspor, yine kendi sahasında Alanyaspor'a 3-1 yenildi ve son maçta Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor-Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalan bordo mavililer, sahasında ağırlayacağı Ankaragücü maçına 3 puan parolasıyla çıkacak. Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki rakiplerden Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildiği ve yarın Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı kritik haftada puan kaybı yaşamak istemiyor. Futbolseverler Trabzonspor-Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını arıyor. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Ankaragücü maçı beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak bu kritik maçın hakemi Zorbay Küçük olacak.

Her iki takımda da önemli isimler var!

Süper Lig'de önceki haftalarda ligin dibine demirleyen Ankaragücü, son 4 haftada aldığı 4 galibiyetle puanını 29'a çıkardı ve 17'nci sırada kendine yer buldu. Peş peşe oynadığı Hatayspor, Galatasaray, Karagümrük ve Göztepe maçlarından 12 puan çıkaran Ankaragücü, Trabzonspor'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Her iki takımda da bu maç öncesi bazı istatistikler göze çarpıyor.

Trabzonspor kalesibi koruyan Uğurcan Çakır, ligde en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kaleci olarak öne çıkıyor. Buna rağmen Ankaragücü'nün önemli gol silahı olan Torgeir Börven'in çektiği son 4 isabetli şutun hepsi golle sonuçlandı. Trabzonspor'da attığı gollerle birçok puan kazandıran Bakasetas'ın ise Ankaragücü'ne karşı oynadığı 3 maçta da gol attığı kaydedildi.

Ankaragücü, Trabzonspor'u sadece 2 kez yenebildi

İki takım arasında oynanan 36 maçın 24'ünü Trabzonspor kazandı, 2'sinde ise Ankaragücü güldü. Teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getiren ve üst üste başarılı sonuçlar alan Ankaragücü, 11 yıldır Trabzonspor karşısında galibiyet elde edemedi. Trabzonspor'u en son 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0 mağlup eden Ankaragücü, Trabzon'daki tek galibiyetini ise 2007 yılında aldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 13:26