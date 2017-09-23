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Trabsonspor teknik direktörü Ersun Yanal , istifa edecek mi ? Ersun Yanal şoku yaşanıyor

Avni Aker'de şok skor... Trabzonspor 3-0 öne geçtiği maçta Aytemiz Alanyaspor'a 3-4 mağlup oldu.Yenilginin ardından tribünler Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

23 Eylül 2017 Cumartesi 03:09
Trabsonspor teknik direktörü Ersun Yanal , istifa edecek mi ? Ersun Yanal şoku yaşanıyor

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor maçı ilginç olaylara sahne oldu. Trabzonspor, 3-1 önde kapattığı ilk yarı sonrası ikinci yarı yediği gollerle maçtan 4-3'lük yenilgiyle ayrıldı.
 
32 DAKİKADA 3 GOL
 
Trabzonspor ilk Burak Yılmaz'ın 2 gol 1 asistlik performansıyla 32. dakkada Alanyaspor karşısında skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı bitmeden Vagner Love'ın attığı golle farkı 2'ye düşüren Alanyaspor ikinci yarı için umutlandı.
 
İKİNCİ YARIDA 3 GOL
 
İkinci devrede Alanyaspor, 3 gol daha kaydetti ve 82. dakikada 4-3'lük üstünlüğü yakaladı.
 
İSTİFA SESLERİ
 
4. golün ardından Bordo Mavili taraftarlar 'Ersun Yanal istifa' sloganlarıyla Yanal'ı istifaya davet etti. Trabzonspor, geçtiğimiz haftada Başakşehir karşısında önde götürdüğü maçta sonradan yediği golle sahadan 1 puanla ayrılmaya razı olmuştu.

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