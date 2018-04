Tour Of Mersin heyecanı sona erdi

Mustafa ERCAN / MERSİN,() - MERSİN’de bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu sona erdi. Turun sonunda Belarus’un Minsk Cycling Club takımından Eduard Vorganov genel klasman birincisi oldu.

Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu 4'ncü etap yarışları tamamlandı.

19-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 4. Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'na 9 ülkeden 15 takım ve yaklaşık 105 sporcu katıldı. Toplam 568 kilometre süren Tour Of Mersin boyunca Tarsus’tan Anamur’a tüm Mersinliler bu coşkuya ortak oldu. Ellerinde Türk Bayrakları ile sporculara destek veren Mersinliler, Tour Of Mersin heyecanını doyasıya yaşadı.

4 günde toplam 129 kilometre pedal çeviren yarışmacılar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu dördüncü gününe, Vali Vekili Süleyman Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Canberk, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu ve çok sayıda spor sever katıldı.

Başkan Kocamaz’ın bayrağı kaldırması ile start alan yarış, İsmet İnönü Bulvarı, Emirler, Çavak Yolu, İnsu Yaylası boyunca devam etti. Daha sonra Mersin Stadyumu’ndan Erdemli Otoyoluna, oradan Çeşmeli’ye ve tekrar otobana çıkan yarışmacılar, Nevin Kodallı Caddesi, Göçmen Kavşağı ve Adnan Menderes’te 8 tur attıktan sonra Göçmen Kavşağı ve Mersin İdmanyurdu Meydanı’nı geçerek, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda yarışı tamamladı.

Yarışın dördüncü ve son etabında Belarus’un Minsk Cycling Club takımından Yuheni Karalıok, 3 saat 7 dakika 57 saniye 454 salise ile birinci, Torku Şekerspor takımından Onur Balkan, 3 saat 7 dakika 57 saniye 537 salise ile ikinci, Bulgaristan’ın Trevigiani Phonix-Hemus 1896 takımından German Nıcolas Tıvanı Perez ise 3 saat 7 dakika 57 saniye 641 saliselik derece ile üçüncü oldu. İlk üçe giren sporculara ödüllerini Mersin Vali Vekili Süleyman Deniz verdi.

Genel klasmanda birinci olan ve aynı zamanda en iyi yokuşçu ödüllerinin de sahibi olan Belarus’un Minsk Cycling Club takımından Eduard Vorganov sarı ve turuncu mayonun sahibi oldu. En iyi sprinter dalında ise Bulgaristan’ın Trevigiani Phonix-Hemus 1896 takımından German Nıcolas Tıvanı Perez birinci olarak turkuaz mayonun sahibi olurken Palm City kapısı birincisi, Akdeniz Belediyesi Kapısı birincisi ve Selçuk Cancan kapısı birincisi Torku Şekerspor takımından Crıstlan Raıleanu birinci oldu.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Ödül töreninde 4 günün sonunda mücadele eden ve dereceye giren takımlar da ödüllerini aldılar. Bulgaristan’ın Trevigiani Phonix-Hemus 1896 Takımı birinci, Türkiye’den Torku Şekerspor Takımı ikinci olurken Belarus’un Minsk Cycling Club takımı ise üçüncü oldu. Takımlar ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz elinden aldı.

Sporculara ödüllerini veren Başkan Kocamaz yaptığı konuşmada yapılan organizasyonlarda en büyük hedeflerinin gençlere sporu sevdirmek olduğunu belirterek. "Bir Tour Of Mersin’in daha sonuna geldik. Bu müsabakalar esnasında sporculara destek veren herkese, bütün hemşerilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Amacımız sporun her dalında olduğu gibi bisiklet sporunu da gençlerimize sevdirmek. Beklentimiz aynı bu sporcu gençlerimiz gibi Mersin’den de hem Türkiye, hem dünya çapında bisikletçilerin yetişmesi. Bu organizasyonda gerçekten dağıyla, taşıyla hemen yerini dolaştık. Bu tür organizasyonların Mersinimizin tanıtımda da çok büyük etkisinin olacağını düşünüyorum. Kazasız belasız bir şekilde bu organizasyonun tamamlanması bizim en büyük kazancımız" dedi.

Ödül töreninin ardından Capoeira ve zumba gösterileri sahnelenirken, Zafer İşleyen konseri de Özgecan Aslan Meydanı’nı dolduran izleyicilerden büyük alkış topladı.

