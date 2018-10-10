TOUR 2018'in Alanya- Antalya etabını Sam Bennett kazandı (2)

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - BU yıl 54'üncüsü düzenlenen TOUR 2018- Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 154.1 kilometrelik Alanya- Antalya etabını, Bora Hansgrohe takımından Belçikalı Sam Bennett 3 saat 24 dakika 37 saniye ile kazandı.

54'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya- Antalya Etabı'nda 137 sporcu pedal çevirdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yüce, Alanya Kaymakamı Mustafa Harput ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı saat 10.10'da Kızılkule'den yarışın startını verdi. Yarışta bisikletçiler Alanya Kalesi ve Damlataş Mağarası geçişinin ardından etabın ilk kaçış grubu oluştu. Caja Rual Takımı'dan Zabala Lopez Josu, Sport Vlaanderan- Baloise Takımı'dan Sprengers Thomas, Türk Milli Takımı'ndan Onur Balkan ve Manzana Postobon Takımı'ndan Orjuela Gutıerrez Fernando atak yapıp ön grubu oluşturdu. Dörtlü grup önce 1 dakika, ardından 2 dakika 24 saniye kadar fark yaptı. Manavgat'a yaklaşılırken fark 1 dakika 40 saniyeye indi. 36'ncı kilometre geride kalırken, bisikletçilerin ortalama hızı 49 kilometre olarak ölçüldü. 42'nci kilometre bu şekilde geçildi. Bisikletçiler Manavgat'ı katederken, tekrar Side yönüne dönüp bir tur attıktan sonra yeniden Antalya istikametine yöneldi. Yeni zaman farkı 1 dakika 15 saniye olarak verildi.

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ MAYOSU ONUR BALKAN'DA KALDI

Side'ye giren bisikletçilere yöre halkı da büyük destek verdi. Ellerinde Türk bayrakları olduğu halde yollara çıkan vatandaşların alkışları sporculara büyük moral kaynağı oldu. İkinci etapta da geçen yılki başarısını tekrarlayan Türk Milli Takımı'ndan Onur Balkan Alanya-Antalya etabında da Turkey Home'un sponsorluğundaki 'Türkiye Güzellikleri' mayosunu korumasını bildi. Balkan bu etapta prim kapısını ilk geçen sporcu oldu ve yarınki Fethiye- Marmaris etabında beyaz mayoyu giymeye hak kazandı.

SICAK HAVADA MÜTHİŞ TEMPO

Side'den çıkıldıktan sonra sıcak havaya rağmen yarışta bisikletçiler startın 1 saat 52 dakika sonrasında ortalama 46 kilometre hıza ulaştı. Finişe 62 kilometre kala öndeki dörtlü grupla ana grup arasındaki zaman farkı da 1 dakika 10 saniyeye yükseldi.

SPRİNT PRİMİNİ SPRENGERS ALDI

102.7'nci kilometrede etabın son sprint primini kazanan sporcu da belli oldu. Sport Vlaanderan- Baloise Takımı'dan Sprengers Thompson prim kapısını ilk geçen bisikletçi oldu. Thompson'u Caja Rual Takımından Zabala Lopez Josu takip etti. Üçüncülüğü de Manzana Postobon Takımı'ndan Orjuela Gurıerrez Fernando elde etti. Finişe 40 kilometre kala fark değişmedi.

FARK AZALIYOR

Antalya'ya 30 kilometre kala öndeki dörtlüyle ana grubun farkı azalmaya başladı. Dörtlü grup finişe 10 kilometre kala yakalandı. Grup toplu halde finişe yaklaştı. Bitiş noktasına kadar çekişmeli geçen yarışta Bora Hansgrohe takımından dünyaca ünlü pedal Sam Bennett, yarışı 3 saat 24 dakika 37 saniye ile tamamlayan ilk sporcu oldu.

TURKUAZ MAYO SAM BENNET'İN

Alanya- Antalya etabının sonunda etap birinciliğini elde eden Sam Bennett bir önceki etabın birincisi Richeze, turkuaz mayoyu geri aldı. Fethiye - Marmaris etabında turkuaz mayoyu Bennett giyecek.

54'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yarın koşulacak 137.2 kilometrelik Fethiye- Marmaris etabı ile devam edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Finişten detay görüntüler

- Sporcuların gelişi

- Sırası ile ödüllerin verilmesi

Haber: Tolga YILDIRIM, KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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