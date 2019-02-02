Tolgay Arslan: "Beşiktaş armasını hiç öpmedim, bunu ilk defa yaptım"

"Benim için çok duygusal bir gündü"

Kaan ÜLKER / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Göztepe'yi kendi sahasında 2-0 yenen Fenerbahçe'de yeni transfer Tolgay Arslan, mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

Galibiyetten dolayı takım arkadaşlarını kutlayan ve iyi oyunla, hak ederek 3 puan aldıklarını dile getiren Tolgay Arslan, "Benim açımdan iyi bir maç oldu. 3,5 ay sonra sahalara döndüm. Yavaş yavaş bu takıma, kulübe adapte olmak istiyorum. Ayrıca taraftara çok teşekkür ediyorum. Bugün beni inanılmaz karşıladılar. Üst üste 2 maç galibiyet aldık. Küçük bir seri yakaladık, inşallah bunun devamı gelir" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ÇOK DUYGUSAL BİR GÜNDÜ"

Kendisi için çok duygusal bir gün olduğunu dile getiren Tolgay Arslan, "Bu taraftarlar galibiyetleri hak ediyor. Benim için çok duygusal bir gündü, eşim ve oğlum buradaydı. Onlara da ayrıca teşekkür etmek isterim. Zor bir dönem geçirdim. Eminim bundan sonra her şey daha güzel olacak. Ben Türkiye'ye ilk geldiğimde Türkiye'nin en büyük camiasının Fenerbahçe olduğunu hemen fark ettim. Eski takım arkadaşlarım, eski futbolcular bana aynı şeyi söyledi ve kendim de şahit oldum. Son güne kadar dik durdum, sabrettim. İmzadan sonra o anı hiç unutamayacağım. Bu dik duruşla bu kadar bekledim. Formayı giydikten sonra her şeyi orada geride bıraktım" dedi.

"BEŞİKTAŞ ARMASINI BUGÜNE KADAR HİÇ ÖPMEDİM, BUGÜN BUNU İLK DEFA YAPTIM"

Fenerbahçe formasını giydiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Tolgay sözlerini şöyle noktaladı: "Beni zor günümde destekleyen Beşiktaş taraftarına dün de teşekkür ettim. Bu benim için yeni bir başlangıç. Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim. Bugün bunu ilk defa yaptım. Çünkü zor bir dönemden sonra bir taraftar seni böyle karşılarsa içinde başka duygular oluşuyor. Çok doğru bir karar verdiğimi bugün tekrar anladım."

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