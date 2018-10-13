Tokatspor - Sivas Belediyespor: 1-2

Fatih YILMAZ/TOKAT, () -

STAT: Gaziosmanpaşa

HAKEMLER: Onur Bingöl (xxx), Nurettin Dinçer Demir (xxx), Hakan Yoldaş (xxx)

TOKATSPOR: Akın(x) - Emrah (xx), Azad (xx) (Dk.39 Muhammed xx), Berat Tosun (xx), İsa (xx), Berat Çetinkaya (xx), Ramazan (xx), Bekir (xx) (Dk.59 Erhan xx), Recep (xx), Bilal (xx), Enes (xx) (Dk.46 Barış xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xxx) - Murat Cömert (xx), Serkan Yavuz (xx), Fatih (xx), Ali Aydın (xx), Berkay (xx), Aykut (xxx) (Dk.85 Emrah), Güray (xxx) (Dk.80 Ercüment), Ali Zorlu (xx), Emre (xx) (Dk.69 Gökhan xx), Eren (xx),

GOLLER: Dk.88 Bilal (Tokatspor) - Dk.41 Güray, Dk.52 Aykut (Sivas Belediyespor)

SARI KARTLAR: İsa, Bilal, Muhammed, Recep (Tokatspor) - Fatih, Murat Cömert, Emrah (Sivas Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor, kendi sahasında Sivas Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

41'inci dakikada gelişen Sivas Belediyespor atağında ceza saha içerisinde topla buluşan Güray'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

52'nci dakikada ceza sahası dışında konuk takım adına Aykut'un kullandığı serbust vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2.

85'nci dakikada Tokatpsor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrah'ın pasında Bilal uygun durumda topu ağlarla buluşturdu: 1-2

Karşılaşma konuk Sivas Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)