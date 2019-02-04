TOFAŞ U11 Sutopu Takımı Türkiye üçüncüsü

BURSA,()- TOFAŞ Sutopu U11 Takımı, Bursa’da düzenlenen U11 Erkekler Sutopu Festivali’nde Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından faaliyet programında yer alan U11 Erkekler Sutopu Festivali, 1 - 3 Şubat tarihlerinde Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Atıcılar Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda üç gün süren organizasyon 11 kulüpten yaklaşık 150 sporcunun katımıyla düzenlenirken, B Grubu’nda oynadığı ilk maçta İTÜ GVO’yu 11-4; İstanbul Adalar Su Sporları Kulübü’nü (ASSK) ise 15-3 mağlup eden TOFAŞ, Ataşehir Ada Spor Kulübü’ne 9-8 ve Galatasaray’a 11-2 yenilse de grup üçüncüsü olarak adını son 8’e yazdırdı. Çeyrek finalde İzmir Atlantis Gençlik Spor Kulübü’nü 9-8’lik skorla geçen Bursa temsilcisi, yarı finalde 7 tane penaltı kaçırdığı maçta Galatasaray’a 9-5’lik skorla kaybederek final şansını kaçırdı. Üçüncülük – dördüncülük maçında Ataşehir Ada Spor Kulübü’nü 4-3 yenmeyi başaran TOFAŞ Sutopu U11 Takımı, bronz madalya kazanarak bu kategoride kulüp tarihinin en iyi derecesini elde etti.

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