TOFAŞ - Pınar Karşıyaka maçının ardından

Gürkan DURAL / BURSA () - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde TOFAŞ, sahasında Pınar Karşıyaka’yı uzatmalarda 93-91 yendi. Karşılaşma sonrasında her iki cepheden başantrenör ve oyuncular zorlu randevuyu değerlendirdi.

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, kazandıkları için sevindiklerini belirtirken, “Ancak maçın sonunu biraz da şansa kazandık bugün. Pınar Karşıyaka açıkçası uzatmaya gitmeden önceki bölümde oyunun sonunu bizden çok daha iyi oynadı. Oyuncularımız mücadeleyi bırakmadılar, onlar da hata yaptı fakat Pınar Karşıyaka kazanacağı maçı kaybetti. Uzatmayı bile rahat bitirebilecekken, anlamsız top kayıpları yapıp 7 sayı öndeyken maçı son topa bıraktık, tartışmalı pozisyon ile maç bitti. Çukurun dibinden çıktık maçı uzatmaya götürmek için. Sezonun ilk maçında Pınar Karşıyaka’yı çok farklı yenmiştik, o gün söylemiştim iki takım arasında fark olmadığını, bugün bunu herkes görmüştür” dedi. Ene takım olarak bazı şeyleri düzeltmeleri gerektiğini kaydederek, maç sonunu akıllı oynamaları gerektiğini söyledi.

SAMMY MEJIA: "KONSANTRASYONUMUZU KAYBETTİĞİMİZ ANLAR OLUYOR"

TOFAŞ’ın deneyimli oyuncusu Sammy Mejia ise “Bizim için önemli bir maçtı. Bu tür maçların önemini tabii ki biliyoruz ama olması gerekenden daha zorlu hale getiriyoruz çünkü zaman zaman konsantrasyonumuzu kaybettiğimiz anlar oluyor. Savunma ribaundlarını çok fazla verdik. Çabuk sakinleşebiliyoruz, rehavete kapılıyoruz. Takım kaptanı olarak buna izin vermemem gerekiyor, sorumluluk almamız gerekiyor. Sorumluluk alarak benim de takımı toplamam gerekiyor. Önümüzde Türkiye Kupası var, Türkiye Kupası’na çok iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz” diye konuştu.

ÖZHAN ÇIVGIN: "KAZANMAMIZ GEREKİYORDU, BECEREMEDİK"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın, TOFAŞ'ı aldığı galibiyetten dolayı kutladı. Maçın normal süresinde istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarına işaret eden Çıvgın, “İyi bir basketbol oynadık. Son bir dakika kala rakibin hücumunda ribauntu alamadık ve sonrasında şutu yedik. Bu pozisyondan sonra da top çıkarırken hata yaptık. Uzatma bölümüne gelmeden maçı kazanmamız gerekiyordu. Beceremedik" ifadelerini kullandı.

BİRKAN BATUK: "YAPILMAYACAK HATALAR YAPTIK"

Pınar Karşıyaka’dan Birkan Batuk ise “Bugün aslında istediklerimizi sahaya koyduk. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ancak son 45 saniyede yapılmayacak hatalar yaptık, basketbolun içerisinde olan şeyler tabii ki ama telafisi olmayınca maçı kaybettik. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Almanya’da önemli bir maçımız var, yarından itibaren bu maça konsantre olacağız” açıklamasını yaptı.