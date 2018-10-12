TOFAŞ ligde 2'de 2 peşinde

BURSA,()

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 2'nci haftasında sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Lige ve Avrupa'ya galibiyetle başlayan Bursa temsilcisi bu seriyi sürdürmek istiyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ikinci hafta karşılaşmasında yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek. Ligde sezona deplasmanda aldığı Pınar Karşıyaka galibiyetiyle iyi başlayan mavi-yeşilliler, evinde İstanbul temsilcisini de yenerek 2’de 2 yapmayı hedeflerken, hafta içinde 7Days Eurocup’ta oynadığı Arka Gdynia maçını kazanarak moral yükselten Bursa temsilcisinde eksik oyuncu bulunmuyor. TOFAŞ Basketbol Takımı, İstanbul BBSK ile geçen sezon oynadığı iki maçta 89-85 ve 73-80’lik skorlarla galip ayrılan taraf olmuştu.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Mehmet Keseratar, Semih Vural, Özge Şentürk hakem üçlüsü yönetecek.

Bilet fiyatları şu şekilde;

VIP 1 - 40.00 TL

VIP 2 - 30.00 TL

Çekme Tribün - 30.00 TL

Normal Tribün - 15.00 TL

Öğrenci Tribünü (105 ve 106 numaralı tribünler) - 10.00 TL

(FOTOĞRAFLI)