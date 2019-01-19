TOFAŞ lig arasını boş geçmiyor

Gürkan DURAL/BURSA,()-

TOFAŞ Basketbol Takımı, lige verilen All-Star arasında bugünkü idmanı antrenman maçı yaparak geçirdi. TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Siyah Takım, Yeşil Takım'ı 68-62 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan TOFAŞ, 26 Ocak Cumartesi günü evinde Pınar Karşıyaka'yla oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonu nedeniyle lige verilen arada Mavi-yeşilliler çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken, TOFAŞ Spor Salonu'nda bugün yapılan tek idmanda Bursa ekibi, kendi arasında antrenman maçı yaptı.

Yardımcı Antrenör Yalçın Küçüközkan idaresindeki yeşil takım; Diante Garrett, Kyle Weems, Yiğit Arslan, Muhsin Yaşar ve Mert Konuk'tan oluşurken; Yardımcı Antrenör Murat Hüseyin Yılmaz yönetimindeki siyah takım ise Sammy Mejia, Barış Ermiş, Kenny Kadji, Berkan Durmaz, Muhaymin Mustafa ve Emre Tanışan yer aldı.

10'ar dakikalık üç periyot üzerinden oynanan maçta ilk çeyreği 27-25 yeşil takım önde geçti. Yeşil takım, ikinci periyodu da 48-41 üstünlükle kapatırken, son periyotta oyuna ağırlığını koyan siyah takım kıran kırana geçen maçı 68-62 kazanmayı başardı.

Yarını dinlenerek geçirecek olan TOFAŞ, 21 Ocak Pazartesi günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)