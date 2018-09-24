TOFAŞ, İzmir'de Pınar Cup'a katılıyor

BURSA () - TOFAŞ Basketbol Takımı, 25-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Pınar Cup’ta Pınar Karşıyaka ve Banvit ile karşı karşıya gelecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2018-2019 sezonu öncesi son hazırlık maçlarını İzmir’de oynayacak. Pınar Karşıyaka’nın ev sahipliğinde 25-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Pınar Cup 2018’de TOFAŞ, Pınar Karşıyaka ve Banvit Basketbol takımları yer alacak. Hazırlık turnuvasında ilk maçını yarın saat 18.00’de ev sahibi Pınar Karşıyaka’yla oynayacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı, ikinci maçında ise 26 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’de Banvit ile kozlarını paylaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmaların bilet fiyatları 10 TL olarak belirlenirken, bilet satışlarının maç günlerinde salon gişesinden yapılacağı açıklandı.

Karşılaşmaların canlı yayını ise Pınar Karşıyaka kulübünün sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak.

Yeni sezon hazırlıklarına 20 Ağustos’ta başlayan ardından 3-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Antalya’da kamp yaparak burada 3’ü Gloria Cup’ta olmak üzere 4 hazırlık karşılaşmasına çıkan TOFAŞ, ev sahipliğini yaptığı 18'inci Uluslararası Crowne Plaza Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda birinciliğin sahibi olmuştu. Bursa temsilcisi, İzmir’de oynayacağı karşılaşmaların ardından sezonun resmi startını 2 Ekim’de deplasmanda Alba Berlin ile oynayacağı 7Days EuroCup maçıyla verecek.

Pınar Cup 2018 turnuva programı şu şekilde;

25 EYLÜL SALI

18.00 Pınar Karşıyaka - TOFAŞ

26 EYLÜL ÇARŞAMBA

17.00 TOFAŞ - Banvit

27 EYLÜL PERŞEMBE

18.00 Pınar Karşıyaka - Banvit

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